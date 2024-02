Emma torna presentatrice di Sanremo per una sera e sale sul palco con gli occhiali Nella terza serata di Sanremo Emma ha messo da parte il total black e ha sfoggiato un abito rosa (con occhiali da sole). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Emma è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Festival, dove porta in gara il brano Apnea. Lei ha una lunga storia di successi sul palco dell'Ariston, calcato anche in qualità di conduttrice. E anche quest'anno è tornata conduttrice, stranamente! Amadeus, infatti, ha introdotto una novità. Nella seconda serata si sono esibiti 15 cantanti, presentati dai colleghi non in programma. Lo stesso nella terza serata, ma a parti invertite. Dopo essersi esibita in total black nella seconda serata, stasera Emma è tornata il teatro per presentare i Negramaro. E lo ha fatto con un look decisamente trendy, mettendo da parte il nero.

Emma abbandona il total black

Emma ha debuttato a Saneremo imponendosi con un look total black con gambe in primo piano e scollatura a cuore. Nero anche nella seconda serata, un outfit completato con una importante collana da 70 mila euro. Il nero è la nuance che sta dominando, in questa edizione della kermesse. L'hanno scelto Irama (con la collana simbolica), Gazzelle (ovviamente con occhiali da sole), Diodato, Annalisa (con reggicalze in vista).

Emma e Amadeus

Il motivo ha a che fare anche col Fantasanremo, visto che proprio il total black è uno dei bonus che sin assegnano al popolarissimo gioco. Nella terza serata, però, Emma ha momentaneamente messo da parte i toni scuri a vantaggio di un rosa Barbie: per lei abito aderente di velluto, abbinato a décolleté rosse col tacco alto.

Emma e Giuliano Sangiorgi

E per il grande ritorno in veste di conduttrice ha aggiunto anche un dettaglio originale: un paio di occhiali da sole. Immancabile anche stasera il gioiello prezioso. Spiccava al polso l'iconico bracciale Bone della collezione Elsa Peretti, una delle più inconfondibili creazioni di Tiffany&Co. del valore di 2950 euro.