Emma ospite al concerto di Lazza: col minidress cut-out annuncia l’uscita del loro duetto A sorpresa, Emma è salita sul palco durante il concerto di Lazza. Si sono esibiti insieme e hanno annunciato la loro nuova collaborazione.

A cura di Giusy Dente

Squadra che vince non si cambia ed Emma e Lazza, oltre a essere amici nel privato, sono senza dubbio una coppia che funziona anche artisticamente. Lo hanno dimostrato chiaramente sul palco del Festival di Sanremo, dove hanno regalato al pubblico una performance magnetica e memorabile. Nella serata delle cover, il rapper ha voluto che fosse proprio la salentina ad accompagnarlo nell'esibizione. Hanno scelto il brano La fine, di Nesli, con l'aggiunta del violino di Laura Marzadori. Si sono aggiudicato il terzo posto, nella classifica dei duetti. E a proposito di duetti: ne hanno un altro in arrivo.

Emma e Lazza all'Ippodromo di San Siro

Lazza per la prima volta quest'anno è stato ospite del Festival del Cinema di Venezia. Per il debutto ha stravolto il dress code, scegliendo al posto del tradizionale e classico smoking che solitamente si vede in queste occasioni un originale look pigiama. Archiviata questa esperienza, il rapper si è dedicato a ciò che ama più di tutto: esibirsi dal vivo per il suo pubblico. Venerdì 8 settembre è salito sul palco dell'Ippodromo di San Siro, una data sold out da diverso tempo a cui seguirà quella conclusiva del tour, il 10 settembre a Firenze. Con sé a Milano ha voluto anche degli amici e colleghi. A sorpresa è arrivata anche Emma Marrone per dare un grande annuncio.

Il look di Emma

Emma e Lazza all'Ippodromo si sono cimentati con un brano a loro caro, che ha portato fortuna al rapper a Sanremo: hanno riproposto La Fine, di Nesli. Ma il momento clou è stato un altro: l‘annuncio di una collaborazione. Si intitola Amore cane il brano che li vede duettare, che uscirà in contemporanea con l'uscita del disco di Emma, venerdì 13 ottobre.

Vestito Off–White

Look total black coordinato per i due artisti, nel momento del grande annuncio: canotta e pantaloni oversize per lui, minidress con dettaglio cut-out per lei, che ha aggiunto anche un paio di stivali in vernice. Il vestitino smanicato a costine è firmato Off-White, con logo in evidenza: sul sito ufficiale della Maison costa 536 euro.