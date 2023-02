Chi è Laura Marzadori, la violinista sul palco a Sanremo 2023 con Emma e Lazza Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2023 c’è anche la famosa violinista del Teatro alla Scala di Milano Laura Marzadori: nella serata dei duetti accompagnerà Emme e Lazza, il rapper in gara.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook di Laura Marzadori

Ci sarà anche una rappresentante del Teatro alla Scala di Milano sul palco dell'Ariston. Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2023 c'è anche la violinista italiana Laura Marzadori. La musicista è attesa per la serata dei duetti di venerdì 10 febbraio quando accompagnerà Emma e Lazza nella canzone "La Fine", di Tiziano Ferro.

La sua musica è famosa non solo in Italia: la sua musica è apprezzata in tutta Europa e oltre oceano. Ma è al Teatro della Scala che i più importanti direttori l'hanno voluta.

Chi è Laura Marzadori, primo violino dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Laura Marzadori è nata a Bologna il 9 gennaio 1989. Entra a far parte del prestigioso teatro milanese a 25 anni quando vince il concorso internazionale per primo violino aggiudicandosi un esito positivo per tutti i membri della commissione.

Come si legge sul suo blog, la famosa violinista ha collaborato con i più importanti direttori d'orchestra al mondo, come Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Antonio Pappano, Zubin Mehta e Myung-whun Chung. Dal 2007 gira i teatri suonando anche con le sue due sorelle Sara e Irene: insieme fanno il trio d'archi delle Sorelle Marzadori.

Laura Marzadori a Sanremo 2023 con Emma e Lazza

La violinista nella serata dei duetti salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston facendo da spalla a Emma e Lazza, nome d'arte di Jacopo Lazzarini, il rapper in gara. Il super trio, mai visto prima ad ora un trio così al Festival di Sanremo, il 10 febbraio presenterà la cover della canzone "La fine" di Tiziano Ferro. L'appuntamento con loro e con gli altri artisti in gara per la serata delle cover è venerdì 10 febbraio.