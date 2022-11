Emma Marrone torna in copertina: posa in black&white con l’abito “optical” Emma Marrone è tornata e lo ha fatto conquistando la copertina di Vanity Fair Italia. La cantante ha posato in versione diva, distinguendosi per stile con un abito black&white dall’effetto optical.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone per Vanity Fair Italia

Dopo aver partecipato a Sanrem0 2022 Emma Marrone si è presa una temporanea pausa dalla musica ma, nonostante l'assenza nelle classifiche del nostro paese, ha continuato a mantenere un contatto diretto con i followers attraverso i social. L'avevamo lasciata qualche giorno fa alle prese con un viaggetto breve a Napoli, oggi la ritroviamo super stilosa in copertina. Ha conquistato la cover di Vanity Fair Italia e ne ha approfittato per parlare del suo successo e delle difficoltà a cui ogni donna indipendente economicamente va incontro nella società odierna. Per l'occasione la cantante si è trasformata in una vera e propria diva, posando sensuale e glamour in black&white.

Emma Marrone è un'anti-diva moderna

Emma Marrone è tornata e lo ha fatto con un'intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair Italia, sulle cui pagine si è messa a nudo parlando del suo docu-film, della sua testardaggine, della soddisfazione che prova ogni volta che, dopo tanti sacrifici, vede tutti i suoi sogni realizzati. Ad accompagnare le dichiarazioni della cantante ci sono una serie di scatti realizzati dal fotografo Byron Mollinedo, che ha saputo immortalare la sua bellezza, il suo coraggio, la sua forza, trasformandola in una vera e propria "anti-diva moderna". Per l'occasione la Marrone ha puntato sul black&white, declinando l'associazione di nuance in modo tutt'altro che banale.

Gucci Resort 2023

L'abito bianco e nero di Emma Marrone

Per posare sulla cover di Vanity Fair Italia Emma Marrone si è affidata ancora una volta a Gucci, Maison che da anni la veste ogni volta che appare in tv. Seguita dalla stylist Gaia Fraschini, ha optato per un abito optical ispirato agli anni '70, per la precisione un modello a tubino della collezione Gucci Resort 2023. Ha le maniche lunghe, il collo alto ed è decorato all-over con una stampa black&white a spirale che converge nel drappeggio sul lato del fianco. Per completare il tutto Emma ha scelto degli orecchini tempestati di diamanti di Crivelli e ha messo in risalto il make-up con la linea di eye-liner marcata con un raccolto tiratissimo. Lo shooting anticiperà il suo ritorno nella musica?