Emma Marrone a casa ha uno specchio a forma di pene: è un oggetto di design da quasi mille euro

Emma Marrone sta svuotando casa prima del tour e ha rivelato un originale accessorio di design che fa parte del suo arredamento: uno specchio a forma di pene.

Emma Marrone è una delle grandi protagoniste dell'estate 2026 e non solo perché sta scalando le classifiche con Antidroga, il singolo che la vede collaborare con il rapper Fabri Fibra, ha anche dato il via a un nuovo tour che nelle prossime settimane la vedrà girare l'Italia in lungo e in largo. Complice il fatto che sarà a lungo lontana da casa, ha approfittato degli ultimi momenti liberi per svuotare gli ambienti domestici (in vista probabilmente di una ristrutturazione totale). Non ha esitato a mostrare tutto sui social, rivelando un originale specchio di design a forma di pene: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Emma Marrone svuota casa prima del tour

Al motto di "Da domani si riparte in tour!!!! E MENOMALE !!!!!! Ci vediamo in giro", Emma Marrone si è mostrata alle prese con i preparativi. Per lei, però, niente prove e fitting, ha pensato bene di svuotare casa. Si è immortalata sullo sfondo di quello che sembra essere un angolo del salotto con alle spalle una serie di accessori accantonati sul pavimento, dall'aspirapolvere Dyson agli spray sgrassatori, fino ad arrivare a buste e scatole piene di oggetti d'arredo. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto uno degli specchi che ha scelto per decorare l'appartamento: è a forma di pene, contornato da una cornice placcata in oro.

Lo specchio di Seletti

Chi ha firmato lo specchio-pene

Sebbene a primo impatto lo specchio-pene possa sembrare un semplice accessorio kitsch, in verità è un oggetto di design particolarmente ambito. Si tratta del Liberty Mirror Man firmato Seletti, nato dalla prima collaborazione del brand con il designer Francesco Decio, famoso per la sua irriverenza e per la sua capacità di creare dei lucidi colpi d'occhio. In stile Liberty, è contraddistinto da uno stile audace e unico che aggiunge un tocco irriverente a living, camera da letto o ingresso. La sagoma del pene stilizzata è stata rappresentata con linee pulite, mentre i dettagli anatomici sono semplificati ma chiaramente riconoscibili. Qual è il suo prezzo? Sui principali e-commerce di interior design viene venduto a poco più di 180 euro, anche se attualmente è possibile trovarlo anche scontato.