Emma Marrone senza trucco: con il look al naturale chiude il tour e si prepara a Sanremo 2024

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone sta vivendo un momento davvero soddisfacente dal punto di vista lavorativo: dopo aver dominato le classifiche estive e aver lanciato un nuovo album dopo anni di stop, è stata anche scelta per partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Lo ha saputo come tutti durante l'annuncio al Tg1 di Amadeus e non ci ha pensato su due volte a immortalare la sua reazione sorpresa e felice mentre era a casa. Nonostante ora la sua agenda si sia improvvisamente riempita di impegni, ha portato a termine il Souvenir Tour in da Club, salutando il pubblico in una inedita versione acqua e sapone: ecco come si è mostrata sui social nelle ultime ore

Emma Marrone si prepara a Sanremo

A pochi giorni di distanza dalla spettacolare e adrenalinica esibizione sul palco di X-Factor, Emma Marrone si è esibita al Cap10100 di Torino, mettendo fine al tour nei club che l'ha vista protagonista nelle ultime settimane per promuovere il nuovo album Souvenir. Soddisfatta dei tre sold-out finali, ora per lei è arrivato il momento di dare il via ai preparativi per Sanremo. Al momento non si conosce neppure il titolo del brano ma la cosa certa è che la cantante è tra i nomi più in vista del Festival, visto che nelle ultime edizioni a cui ha partecipato ha sempre raggiunto delle posizioni alte in classifica. Cosa ci si dovrà aspettare da lei sul palcoscenico dell'Ariston?

La foto al naturale di Emma Marrone

I selfie acqua e sapone di Emma Marrone

Per dare il via a una nuova ed esaltante avventura della sua carriera Emma Marrone ha deciso di "spogliarsi" dal make-up. Sia prima che dopo l'ultimo concerto di Torino ha pensato bene di rinunciare al make-up, non avendo paura di postare sui social i suoi selfie al naturale. Niente rimmel, eye-liner, rossetto o blush, la cantante ha fatto trionfare la bellezza acqua e sapone, dicendo addio anche a ogni tipo di filtro o di artificio. La svolta no make-up sarà uno "spoiler" sul suo stile sanremese oppure semplicemente un modo per "resettare" il passato e rinnovare in modo inedito la sua immagine?

Emma Marrone senza trucco