Emma Marrone è la più "preziosa" di Sanremo 2024: quanto valgono i suoi gioielli di diamanti Nella serata delle cover di Sanremo 2024 Emma Marrone si è esibita con Bresh in un medley di Tiziano Ferro. Avete notato i suoi gioielli scintillanti? Ecco quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua quarta serata, quella delle cover. Tra le esibizioni più attese c'era quella di Emma Marrone, che ha deciso di duettare con Bresh in un medley di Tiziano Ferro. I due hanno cantato sulle note di Imbranato, Non me lo so spiegare e Sere nere, rendendo omaggio all'artista che proprio di recente si è ritrovato ad affrontare un momento difficile a causa del divorzio da Victor Allen. Dopo il look total pink di ieri, la concorrente sanremese è tornata allo stile dark ma senza rinunciare a un tocco scintillante: è lei la cantante più "preziosa" del Festival.

Il bracciale d'oro e diamanti di Emma

Emma Marrone è tornata ai look total black dopo il mini tubino con lo scollo a cuore e i cuissardes di vernice. Per la quarta serata ha optato per un abito di Alessandra Rich custom a maniche lunghe e collo alto con la gonna asimmetrica arricchita da una cascata di piume sugli orli.

Emma in Alessandra Rich custom

Collant semi-coprenti di Wolford, pumps col tacco alto di Casadei e capelli tirati all'indietro: a fare la differenza, però, sono stati i gioielli, tutti firmati Tiffany&Co. Il bracciale è il pezzo più prezioso è il bracciale della collezione realizzata da Jean Schlumberger: è in oro, platino e diamanti ed è un pezzo di Alta Gioelleria. Sul sito ufficiale del brand non viene indicato il prezzo ma la casa d'aste Sotheby's lo valuta tra i 60mila e gli 80mila dollari (ovvero tra i 55mila e i 74mila euro).

Tiffany&Co. by Jean Schlumberger

Emma Marrone con gli orecchini "fiamme"

Gli orecchini indossati da Emma sono stati disegnati sempre da Jean Schlumberger per Tiffany&Co., sono i Flame a clip in oro giallo e platino con diamanti, contraddistinti da iconiche fiamme gold.

Orecchini Flame di Tiffany&Co.

Il loro prezzo? Sul sito della gioielleria vengono venduti a 30.000 euro. Gli anelli, invece, sono il T T1 in oro giallo e diamanti e il Tiffany Knot (dunque a forma di nodo) sempre in oro giallo e diamanti. Anche in questo caso non si tratta di monili economici, il loro valore è rispettivamente di 8.500 e 2.600 euro. Insomma, al momento Emma sembra essere la più "preziosa" del Festival: rimarrà fedele alla passione per gli scintillii anche in finale?

Anello T T1 di Tiffany&Co.