Emma Marrone, diva dark alla Festa del Cinema di Roma: sul red carpet brilla coi cristalli Emma Marrone ha partecipato alla prima del suo nuovo film, Il Ritorno, che si è tenuta ieri sera alla Festa del Cinema di Roma. Sul red carpet ha sfilato come una diva in total black ma con dei dettagli scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: dopo aver spopolato sia nel mondo della musica che in tv, ora sta conquistando anche il cinema. Qualche anno fa ha recitato diretta da Gabriele Muccino nel film Gli anni più belli e nella serie A casa tutti bene, di recente ci ha riprovato diventando la protagonista di Il Ritorno, il nuovo lavoro di Stefano Chiantini presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città. Ieri sera ha partecipato alla prima che si è tenuta all'Auditorium della Conciliazione, apparendo meravigliosa in un lungo abito nero dai dettagli scintillanti.

Chi ha firmato il look di Emma alla Festa del Cinema di Roma

Ieri pomeriggio Emma Marrone era arrivata a Roma con basco e pantaloni di pellearrivata a Roma con basco e pantaloni di pelle, aveva partecipato alla prima conferenza stampa del film Il Ritorno, raccontando della sua esperienza nel ruolo di Teresa, una donna che esce di prigione dopo 10 anni e che si ritrova a dover affrontare una famiglia che la considera un'estranea. In serata si è poi tenuta l'attesa prima e per l'occasione la cantante non poteva che curare il look nei minimi dettagli. Per la sfilata sul red carpet si è rivolta ancora una volta alla Maison Gucci, che ormai da anni firma i suoi outfit per gli eventi importanti, riuscendo a esaltare con originalità e stile il suo innato fascino.

Emma Marrone in Gucci

Quanto costano gli orecchini scintillanti di Emma Marrone

L'abito da red carpet di Emma Marrone è custom made, disegnato da Alessandro Michele in persona. Il direttore creativo di Gucci ha realizzato una creazione semplice ma d'impatto: un lungo vestito total black con profondo scollo a V che mette in risalto il seno e ricamo di cristalli sulle spalle. Per completare il tutto l'attrice e cantante ha indossato un paio di décolleté col tacco di vernice nera e gli orecchini Interlocking G, ovvero un modello Gucci con perla, cristalli e pendente geometrico in resina verde. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della griffe vengono venduti a 1.500 euro. Capelli raccolti con il ciuffo biondo laterale lasciato libero, trucco smokey-eyes e sorriso stampato sulle labbra: Emma ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria diva.

