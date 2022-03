Emma Marrone a C’è Posta per Te: nell’ultima puntata arriva sul palco col tailleur di velluto Emma Marrone è l’ospite speciale dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, sul cui palco è diventata protagonista di una sorpresa speciale. Per l’occasione ha seguito il trend della moda mannish sfoggiando un tailleur di velluto elegante e griffato.

C'è Posta per Te, il programma del sabato sera di Canale 5, è arrivato al termine: il 12 marzo è andata in onda l'ultima puntata ma, nonostante ciò, non sono mancate le sorprese. Tra gli ospiti più desiderati da Maria De Filippi per il gran finale c'è stata Emma Marrone, arrivata negli studi Mediaset per una sorpresa speciale ed esclusiva. Quale migliore occasione di questa per portare un tocco glamour in tv? La cantante ha seguito il trend della moda mannish, apparendo elegantissima con un tailleur di velluto iper griffato.

Il completo di velluto di Emma Marrone

Emma Marrone ha ricoperto i panni di ospite speciale durante l'ultima puntata di C'è Posta per Te e ha incantato il pubblico con il suo stile glamour. Ancora una volta si è affidata all'irriverenza e all'eleganza di Gucci, Maison che cura i suoi look ormai da tempo, che per lei ha firmato un outfit dallo stile mannish che di sicuro farà sognare i fashion addicted più incalliti. La cantante ha indossato un meraviglioso tailleur di velluto color ruggine, per la precisione un modello con pantaloni palazzo e blazer coordinato con bavero nero e maxi fiore all'occhiello. Ha poi aggiunto una camicia di raso color cipria, l'ha portata abbottonata fino al collo.

Emma Marrone in Gucci

Emma Marrone segue il trend delle scarpe con la maxi zeppa

Il dettaglio che ha fatto la differenza nel look di Emma Marrone a C'è Posta per Te? Le scarpe. Fin dalla recente partecipazione a Sanremo la cantante ha dimostrato di non poter fare a meno delle calzature must-have del momento, ovvero quelle con tacco e maxi zeppa anche se ha lasciato nell'armadio l'audace modello pitonato sfoggiato all'Ariston. Ha preferito una variante più sobria in total black, che è riuscita a completare l'outfit in modo semplice ma glamour. Chi tra lei e Maria De Filippi in versione bicolor si aggiudica il titolo di più stilosa della serata?