Emma Mackey, da Sex Education alle sfilate: Maeve in total black segue la moda no-bra Tutti la conoscono come Maeve di Sex Education: l’attrice è stata ospite della Paris Fashion Week, alla sfilata di Saint Laurent, con un outfit total black.

A cura di Giusy Dente

Emma Mackey

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milano cede il testimone a Parigi e la Settimana della Moda dalla città italiana si sposta della capitale francese. È in corso la Paris Fashion week, col suo fitto calendario di eventi. È partita anche Chiara Ferragni alla volta degli show della prima giornata, ospite della sfilata di Dior e poi di una serata organizzata da Lancome. Martedì 26 settembre anche Saint Laurent ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2024. Era presente tra le varie celebrity anche l'attrice Emma Mackey.

Emma Mackey alla Paris Fashion Week

Emma Mackey è un'attrice all'inizio della carriera, ma che col suo talento già è riuscita a farsi notare e a conquistare il pubblico. I fan hanno avuto modo di apprezzarla particolarmente nel ruolo di Maeve Wiley nella serie televisiva Sex Education: è da poso uscita su Netflix la quarta e ultima stagione. Questa interpretazione le è valsa una candidatura al BAFTA TV Award e il Premio BAFTA come Miglior stella emergente. Se nella serie siamo abituati a vederla con look rock: il must dei suoi outfit, a cui non rinuncia mai, è la giacca di pelle. La costumista ha spiegato che la sua evoluzione di stile, nel capitolo conclusivo, riflette anche la sua crescita interiore e personale.

Il look di Emma Mackey alle sfilate

La 27enne è stata ospite della Paris Fashion Week, alla sfilata di Saint Laurent. Per l'occasione l'attrice ha sfoggiato un look che forse Maeve non indosserebbe mai, ma a cui il tocco grintoso piacerebbe! Emma Mackey ha puntato sul total black e questa è una scelta in comune col suo personaggio, che ama molto il nero. Ha puntato su un outfit elegante, ma con un dettaglio audace.

Leggi anche Ermanno Scervino collezione Primavera/Estate 2024

Ha indossato un body trasparente con colletto leggermente rialzato, portandolo senza reggiseno: la moda del no-bra conquista sempre più donne: una questione di comodità ma anche di libertà. Ha completato il look con gonna midi, cappotto lungo e stivali di pelle, tutto tono su tono. Dopo questa apparizione mondana, i fan non vedono l'ora di ritrovarla sul piccolo schermo in un nuovo progetto.