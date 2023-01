Emily Ratajkowski gothic-chic: è una sposa vestita di viola nella nuova campagna Versace Emily Ratajkowski è il volto della campagna SS23 di Versace. Con un abito da sposa viola in stile gothic-chic interpreta una donna decisa, forte e sicura di sé.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski in Versace

Nei giorni scorsi Donatella Versace è stata intervistata da Emily Ratajkowski nel podcast High Low with EmRata. La stilista ha anticipato la presenza della modella nella nuova campagna pubblicitaria globale della Maison, quella della collezione Primavera-Estate 2023. Nelle prime immagini diffuse, la 31enne è una sposa vestita di viola con tanto di velo e coroncina scintillamnte sulla testa.

Emily Ratajkowski testimonial Versace

Emily Ratajkowski è il nuovo volto protagonista della campagna SS23 di Versace, una collezione che celebra la donna in quanto individuo potente, forte, determinato, ribelle, dominante. La linea è caratterizzata da colori audaci che esprimono proprio queste caratteristiche: nuances che vanno dal viola acceso al nero profondo, tra stampe animalier e rifiniture metallizzate.

Emily Ratajkowski in Versace

Nelle prime foto della campagna diffuse, Emily Ratajkowski indossa un blazer monopetto in lana nera abbinato a un abito viola in chiffon con stampa Orchid Barocco, pantaloni cargo a gamba larga neri, cintura in vita con iconica fibbia Medusa e borsa Greca Goddess in viola dark orchid.

Leggi anche Emily Ratajkowski si è tagliata i capelli da sola, in quarantena rivela il nuovo look

Emily Ratajkowski in Versace

Diverso il secondo look: ancora blazer monopetto in lana nera, ma stavolta indossato su bralette in pelle e pantaloni abbinati con dettagli in denim, décolleté Tempest e borsa Greca Goddes. Anche la modella ha condiviso alcune immagini sui suoi social. In particolare ha attirato l'attenzione con un insolito e colorato abito da sposa. Gli scatti sono stati realizzati dalla coppia di fotografi Mert Alas & Marcus Piggott.

Emily Ratajkowski in versione sposa

La 31enne nelle immagini condivise con fan e follower direttamente dal set della nuova campagna indossa un abito da sposa di seta viola con maxi spacco e profonda scollatura, gonna leggermente increspata, dettagli in pizzo floreale sul corpetto e stringhe sul décolleté. A completare l'outfit drammatico e in stile gotico un paio di guanti e un paio di sandali con cinque cinturini sovrapposti e tacchi a spillo.

in foto: sandali Versace

Online in pre-order le scarpe costano circa 1540 euro. Immancabile il velo trasparente, con tanto di coroncina argentata tempestata di cristalli poggiata sul capo, su cui spicca il tradizionale e inconfondibile motivo caratteristico della Maison. Il vestito è quello sfoggiato in passerella da Bella Hadid al Versace Fashion Show della Milano Fashion Week Womenswear Primavera/Estate 2023 del 23 settembre scorso.

Emily Ratajkowski in Versace

In anteprima la 31enne ha mostrato anche un estratto del videoclip: si sposta il velo dal viso, posa in una stradina di città circondata da altri modelli tutti vestiti di nero e poi è distesa nella vetrina trasparente di un negozio mentre un uomo la guarda curioso dall'esterno.