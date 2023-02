Emily Ratajkowski abbandona i capelli lunghi e debutta col caschetto Anno nuovo acconciatura nuova. Emily Ratajkowski ha detto addio alla chioma lunga e ha inaugurato il 2023 con un cambio look all’insegna del caschetto.

A cura di Giusy Dente

Anno nuovo acconciatura nuova. In queste settimane diverse celebrities si sono fatte vedere sui social e agli eventi con chiome diverse dal solito. La trasformazione in fatto di hair style riguarda Hailey Bieber, Zendaya, Megan Fox e Kourtney Kardashian: tutte loro hanno sperimentato il bob corto. Anche Deva Cassel ha debuttato con un cambio look alle sfilate di Parigi. All'elenco si aggiunge adesso anche Emily Ratajkowski.

Il nuovo hair style di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha detto addio ai suoi lunghi capelli e ha dato il benvenuto a un nuovo hair look. La modella ha debuttato con l'acconciatura corta alla sfilata di Marc Jacobs a New York, dove i fan hanno potuto per la prima volta ammirare la trasformazione. Al posto delle lunghe ciocche castane, l'autrice di My Body ha stupito i presenti con un caschetto corto e mosso, tagliato sotto al mento, abbinato a una frangia corta leggermente disordinata.

Diverso anche il colore della chioma, una nuance di qualche tono più scura e calda. La domande è lecita: si tratta di una drastica trasformazione o solo di una parrucca? La modella non ha svelato il mistero, ma sicuramente ha intercettato una delle principali tendenze del momento in fatto di capelli. Il bob è un'acconciatura intramontabile, che adesso spopola in versione wavy e con frangetta corta, per un effetto ancora più sbarazzino e trendy.

Emily Ratajkowski col look monocromatico

Alla sfilata, la modella ha optato per un outfit monocromatico: una giacca da aviatore corta color caffè con un ampio collo di pelliccia grigia e pelliccia marrone sulle spalle, abbinato a un top trasparente (portato senza reggiseno) beige e a un paio di pantaloni a vita alta color moka. Ha completato il look con un paio di stivali neri a punta.