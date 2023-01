Emily Ratajkowski torna all’università: con tocco e toga viola fa gli auguri ai laureati del 2023 Emily Ratajkowski è stata ospitata all’Hunter College per dare il via alle sedute di laurea del 2023. Ha tenuto un toccante discorso sul futuro, indossando tocco e toga viola.

A cura di Valeria Paglionico

Modella, attrice, attivista politica, autrice di bestseller: il successo di Emily Ratajkowski sembra non avere limiti, tanto da aver resistito anche al periodo difficile che ha vissuto di recente dopo la separazione dal marito Sebastian Bear-McClard. La cosa che in pochi avrebbero mai immaginato è che un giorno sarebbe diventata relatore all'università. È proprio quanto accaduto nelle ultime ore, quando è stata scelta dall'Hunter College di New York per aprire la prima seduta di laurea del 2023. La top ha scritto e pronunciato un discorso stimolante dedicato ai laureati invernali di quest'anno, sorprendendo i fan con un outfit diverso dal solito in perfetto stile college.

Il toccante discorso di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski alle sue spalle un breve periodo universitario: dopo il liceo ha infatti frequentato l'UCLA ma solo per pochi mesi, abbandonando poi gli studi per dedicarsi all'attività da modella. Nel discorso tenuto sul palco ha ricordato questa esperienza accademica con un pizzico di nostalgia, anche se, a giudicare dal successo, lavorare nella moda si è poi rivelata la scelta giusta. Le sue parole sono state: "Non sono mai arrivata alla laurea. Ho abbandonato sulla scia del collasso economico del 2008, scegliendo la sicurezza finanziaria a quello che volevo veramente fare. L'attività di modella era più remunerativa rispetto ad altri settori ed ero terrorizzato dall'idea di indebitarmi con un prestito studentesco. Sapevo anche che la mia finestra per questa opportunità era limitata: tutti mi ricordavano che le donne hanno una data di scadenza. Così ho rinunciato alla mia istruzione e mi sono concentrato sul lavoro".

Emily Ratajkowski con tocco e toga

Emily Ratajkowski con il look da laureata

La cosa particolare è che la modella, che da sempre ha abituato i fan a foto in bikini e in abiti succinti, per questa inedita esperienza ha rivoluzionato il suo stile. Si è trasformata in una vera e propria laureata indossando la classica toga e il tocco sul capo, entrambi in viola acceso, ovvero il colore simbolo dell'Hunter College. Capelli lisci, trucco impeccabile ed espressione seria: sui social ha celebrato l'importante traguardo, rinnovando i suoi auguri ai laureati del 2023, che fanno parte di una classe che si è ritrovata a dover affrontare gli studi in un momento storico difficile. Questa esperienza le starà facendo pensare di tornare all'università, realizzando così finalmente i suoi più grandi sogni?