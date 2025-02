Emily Ratajkowski da piccola: la modella condivide i primi scatti di inizio carriera

video suggerito

Giusy Dente

Emily Ratajkowski è oggi una delle supermodelle più pagate e conosciute, protagonista di passerelle, video musicali, servizi fotografici e copertine. In realtà non tutti sanno che i suoi inizi, appena quattordicenne, sono stati nel mondo del teatro: poi, dopo la recitazione, si è avvicinata alla moda, notata per la sua particolare bellezza e avvenenza. È stata lei stessa a condividere sui social, con fan e follower, gli scatti che la ritraggono bambina.

L'infanzia di Emily Ratajkowski

Nata il 7 giugno 1991 a Westminster, Emily Ratajkowski si è trasferita quando era molto piccola a San Diego, in California. All'età di 5 anni già dimostrava una spiccata passione per il teatro, che i genitori le hanno permesso di coltivare attraverso gli studi e alcune esperienze sul palcoscenico. Fu proprio il suo insegnante di recitazione, all'età di quattordici anni, a metterla in contatto con un'agenzia di modelle. Le prime foto per le riviste di moda, le campagne fotografiche, i cataloghi, poi le copertine: la carriera della giovane Emily si è sviluppata molto in fretta, difatti ha abbandonato gli studi alla UCLA dopo un solo anno, per dedicarsi a tempo pieno alla moda quando si è resa conto che il suo futuro era lì.

Il debutto in passerella si deve a Marc Jacobs durante la settimana della moda di New York, per la collezione Primavera-Estate 2016. Poi è stata la volta di innumerevoli altre Maison: Miu Miu, Tory Burch, JW Anderson, Versace, Savage x Fenty che l'hanno vista sfilare. La bambina delle foto in bianco e nero, coi grandi occhi scuri, è diventata grande e ha fatto tanta strada, realizzando i propri sogni.

Guardandosi indietro, la modella ha dichiarato di aver vissuto male in quegli anni il rapporto col proprio corpo, perché si è sentita precocemente vittima di sessualizzazione, data la sua fisicità. Di immagine corporea, percezione di sé, bellezza ed empowerment femminile ha parlato anche nel suo libro, perché sono temi che le stanno a cuore, soprattutto per essere un esempio per le nuove generazioni. "Vorrei che il mondo avesse incoraggiato la me 14enne a essere più del mio corpo" ha detto.