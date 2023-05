Emily Ratajkowski apre l’album dei ricordi: mostra le foto di quando era bambina La modella ha condiviso alcune foto di quando era piccola: spicca la somiglianza col figlio Sylvester.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski è molto riservata, quando si tratta di vita privata. Da quando ha posto fine al matrimonio con Sebastian Bear-McClard, sposato in segreto dopo poche settimane di fidanzamento, non ha voluto dare informazioni sulla sua vita sentimentale e sulle sue frequentazioni. Si è dedicata molto al lavoro e al figlio avuto dall'ormai ex marito, il piccolo Sylvester, che ha due anni. Al momento sembra che la super modella abbia una relazione con il comico statunitense Eric André, con cui è stata spesso paparazzata e con cui ha condiviso alcune foto sui social. Qui la 31enne pubblica spesso scatti della sua quotidianità. Stavolta ha aperto l'album dei ricordi e ha fatto un tuffo nel passato, per mostrare le foto di quando era bambina.

La modella è nata a Londra il 7 giugno 1991 da genitori statunitensi: Kathleen Anne Balgley e John David Ratajkowski. Nei suoi primi 5 anni di vita la famiglia ha vissuto prima a West Kensington e Bloomsbury (nel centro della capitale inglese) per poi trasferirsi in California. Sin da piccola, Emily Ratajkowski ha mostrato una certa predilezione per il mondo del teatro, per poi trovare la propria strada nel mondo della moda.

Nel suo libro "My body", la 31enne ripercorre il rapporto conflittuale e complicato col proprio corpo, reso più difficile nel tempo a causa della costante sessualizzazione a cui è sempre stata sottoposta. Nel volume ricorda che c'è sempre stata un'enfasi esagerata sul suo aspetto, praticamente sin dalla nascita, quando il dottore che aiutò sua madre in sala parto la definì di una bellezza sbalorditiva. Addirittura, il giorno successivo portò i suoi figli in ospedale pur di far vedere loro la straordinaria bellezza di quella neonata. L'autrice ha raccontato che i genitori erano ossessionati dal suo aspetto e ha preso coscienza molto presto degli sguardi che attirava su di sé. "Ero una bambina, ma in qualche modo già esperta nel rilevare il desiderio maschile, anche se non capivo del tutto cosa farne" si legge nel libro.

La somiglianza col piccolo Sylvester

Nelle foto condivise da Emily Ratajkowki spicca una in cui ha un buffo berretto furry sulla testa, come fosse la testa di un orsetto. La bimba ha i capelli biondissimi, occhi scuri grandi e profondi, il "broncio" che l'ha poi resa famosa sulle passerelle. Si nota la somiglianza col piccolo Sylvester, il bimbo che la top model ha avuto dall'ormai ex marito. Sylvester ha i capelli chirissimi e occhi azzurri.