Emily in Paris 4 è ambientato a Roma? L’indizio nascosto nel vestito a pois di Lily Collins L’attrice Lily Collins – la Emily della famosa serie tv – ha annunciato in un video che le riprese della stagione 4 sono iniziate e che ci sarà anche “una vacanza romana” per i protagonisti.

A cura di Beatrice Manca

immagini da Instagram @lilycollins

La terza stagione della serie Emily In Paris – uno dei titoli più visti del catalogo Netflix – ha lasciato moltissime domande aperte sul rapporto tra Emily e Gabriel e sul futuro di Mindy. Le risposte sono dietro l'angolo: le riprese della quarta stagione sono iniziate ed è stata la stessa attrice Lily Collins ad annunciarlo con un video sui social che ha mandato in visibilio i fan italiani. Motivo? Si fa riferimento alle "vacanze romane" del gruppo di amici della serie. Emily in Paris diventerà Emily in Rome? La conferma potrebbe essere proprio nell'abito che indossa nel video.

Lily Collins e l'annuncio con l'abito a pois

L'attrice protagonista della fortunata serie tv Lily Collins ha fatto un'esibizione a sorpresa sui canali ufficiali dello show e di Netflix per dare qualche piccola anticipazione sulla quarta stagione di Emily in Paris, le cui riprese sono già in corso. Nel video l'attrice è di fronte indossa un abito a pois dall'anima bon ton, con volant sulla scollatura, un fiocco di velluto al centro e tre bottoni sul corpino. Il vestito a maniche lunghe, color carta da zucchero, è una creazione di Alessandra Rich (ebbene sì, la stilista preferita di Kate Middleton!)

Alessandra Rich

Le "vacanze romane" di Emily in Paris 4

"Anche se il cuore di Emily rimarrà sempre fedele a Parigi, la sua vita subirà alcuni colpi di scena inaspettati in questa stagione. Non stupirti di trovarla in una vacanza romana". Con questa frase Lily Collins ha mandato in delirio i fan italiani: parliamo solo di un episodio ambientato nella capitale o della maggior parte della stagione? Vedremo la nostra beniamina passeggiare per la Città Eterna con un gelato in mano o a cavallo di una Vespa, proprio come il film che cita? Il look di Lily Collins infatti – con l'abito a pois e i capelli raccolti – sembra proprio un cenno alle atmosfere anni Cinquanta della Hollywood sul Tevere, quando Roma era la meta preferita delle dive di Hollywood. Vista la somiglianza dell'attrice con Audrey Hepburn, la scelta sembra tutto fuorché casuale. Tra l'altro l'abito ha una firma italiana: anche se vive a Londra da moltissimo tempo, la designer Alessandra Rich ha origini italiane. Il pretesto della "vacanza romana" potrebbe essere proprio la partecipazione di Mindy all'Eurovision, che lo scorso anno si è svolto in Italia (non a Roma, bensì a Torino). Non resta di aspettare per scoprirlo!