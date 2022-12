Emily in Paris 4 si farà, le anticipazioni rivelate dall’ideatore Darren Star Emily in Paris, la serie Netflix con protagonista Lily Collins, avrà una quarta stagione, come anticipato dall’ideatore della serie Darren Star, che ha anticipato qualche dettaglio dei prossimi episodi.

A cura di Ilaria Costabile

Da qualche giorno è arriva su Netflix la terza stagione di "Emily in Paris", la serie con protagonista Lily Collins ambientata a Parigi e che, sin dai primi due capitoli, ha appassionato migliaia di fan. La leggerezza di questo prodotto, creato da Darren Star, è stata la chiave di un successo che sfocerà in un quarto appuntamento con le avventure, lavorative e sentimentali, di Emily Cooper, come anticipa anche l'ideatore della serie.

La quarta stagione di Emily in Paris si farà

Come raccontato in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Darren Star ha dichiarato che una quarta stagione ci sarà, sicuramente, e che ha in mente già alcuni possibili sviluppi per le vite dei protagonisti che, già in questi episodi disponibili dal 21 dicembre su Netflix, hanno lasciato spazio a delle possibili evoluzioni:

Ci sono molte idee che sento di avere per questa stagione. Ci sono molti bivi sulla strada per tutti questi personaggi alla fine della terza stagione e molte complicazioni per tutti. Quindi penso che nella stagione 4 avremo molte domande a cui rispondere.

Per quanto riguarda il finale, invece, Star ha rivelato di non aver ancora individuato ancora quale possa essere la conclusione della serie, lasciando intendere che la quarta potrebbe anche non essere l'ultima stagione: " In realtà non ho in mente per Emily questo gran finale. Penso che, man mano che l'universo della serie si espande, si creino nuove opportunità per tutti i personaggi. Quindi non ci stiamo pensando, e non abbiamo un finale in vista al momento".

Emily in Paris all'Eurovision Song Contest?

Tra le sorprese che, però, potrebbero arrivare nella prossima stagione, ce n'è una che riguarda il personaggio di Mindy, interpretata da Ashley Park, la cui carriera da cantante ha vissuto una svolta importante e il brano cantato da lei e Benoit è stato selezionato per l'Eurovision Song Contest. A questo proposito, l'ideatore ha rivelato che l'intento sarebbe quello di girare proprio durante la nota kermesse: