Elodie senza trucco, Achille Lauro in camicia bianca: i preparativi per il duetto di Sanremo 2025 Achille Lauro ed Elodie saranno tra i Big in gara che collaboreranno tra loro durante la serata duetti del Festival di Sanremo 2025. Ieri si sono incontrati per le prove e hanno condiviso il primo selfie di coppia sui social: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochi giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2025 e i preparativi fremono. Dopo l'attesissimo annuncio dei co-conduttori che calcheranno il palcoscenico dell'Ariston durante le 5 puntate, ieri pomeriggio Carlo Conti ha rivelato quali saranno le cover interpretate dai Big in gara per la serata duetti. A differenza degli scorsi anni, in quest'edizione ai cantanti è stata data la possibilità di collaborare tra loro e in molti non hanno potuto fare a meno di approfittarne. Achille Lauro ed Elodie hanno deciso di "unirsi" per realizzare un tributo a Roma sulle note delle più celebri canzoni di Rino Gaetano: come si stanno preparando a questo momento che si preannuncia già iconico?

Cosa canteranno Achille Lauro ed Elodie nella serata duetti

Nei giorni scorsi i Big in gara a Sanremo 2025 hanno dato il via alle esclusive prove con l'orchestra, mentre a partire da ieri hanno cominciato a dedicarsi ai duetti. Tra i più attesi non può che esserci quello tra Achille Lauro ed Elodie, due dei cantanti più attesi di questa 75esima edizione del Festival che, in barba a chi li vorrebbe acerrimi rivali, hanno deciso di collaborare per delle cover che celebrano la loro città di origine, la Capitale Roma. Al momento si sa solo che reinterpreteranno alcuni dei successi di Rino Gaetano ma non hanno dato ulteriori info sulla questione. L'unica cosa certa è che ieri sera si sono incontrati e non hanno esitato a condividere il loro primo selfie di coppia.

Achille Lauro ed Elodie alle prove del duetto

I look di Achille Lauro ed Elodie per le prove del duetto

Sul palco siamo abituati a vederli elegantissimi e glamour tra abiti su misura e completi griffati, ma la verità è che nella vita "reale" Achille Lauro ed Elodie lasciano spazio alla comodità e al casual. Nel selfie di coppia condiviso durante le prove del duetto sanremese si sono infatti mostrati entrambi in una versione inedita: la cantante ha lasciato nell'armadio i tubini e le maxi scollature, ha preferito una felpa oversize bicolor blu e verde, mentre Lauro è rimasto fedele allo stile anni '70 ma portando la camicia bianca sbottonata sul petto e senza giacca. L'ulteriore dettaglio che li ha accomunati? Hanno entrambi rinunciato all'eye-liner, immortalandosi al naturale. Quale look sceglieranno per rendere omaggio a Roma sul palco dell'Ariston?