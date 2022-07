Elodie lancia il body sgambatissimo che esce dai jeans: il nuovo look è casual Elodie è tra le artiste più seguite dell’estate e nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a sorprendere. Si è lasciata immortalare in versione casual ma ha colto lo stesso l’occasione per lanciare un nuovo trend: quello del body sgambatissimo che esce dai pantaloni.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle artiste più richieste e acclamate dell'estate 2022: ha anticipato la bella stagione con la hit Bagno a Mezzanotte e ora continua a scalare le classifiche con Tribale, il brano destinato a diventare un vero e proprio tormentone. Da quando è tornata sul palco ha messo in atto una vera e propria svolta di stile all'insegna della sensualità, dando prova di essere un'indiscussa icona fashion. Nelle ultime ore ha partecipato a un evento pubblico col suo truccatore e, sebbene abbia puntato tutto su un look casual, ha trovato lo stesso il modo per lanciare un nuovo trend. Di cosa si tratta? Del body sgambatissimo che esce dai pantaloni.

Elodie con i jeans palazzo

L'avevamo lasciata in intimo col tanga multicolor, oggi ritroviamo Elodie in versione comoda ma allo stesso tempo glamour. Ha accompagnato il suo truccatore Mr. Daniel a un workshop che ha tenuto al Teatro Franco Parenti di Milano e ne ha approfittato per abbandonare temporaneamente gli abiti di scena. Niente tutine seconda pelle o minidress tempestati di paillettes, questa volta ha preferito un completo casual che si rivelerà perfetto per l'estate. Ha infatti esaltato le gambe lunghe e snelle con un paio di jeans neri, modello palazzo, caratterizzati da alcuni strappi lungo tutta la silhouette.

Elodie in versione casual

Il body sgambatissimo di Elodie

La vera chicca dell'outfit di Elodie è però il body. È nero e smanicato, ha una profondissima scollatura sul décolleté e due tasche sul seno ma la sua particolarità sta nel fatto che è sgambatissimo, tanto da uscire dai pantaloni e da lasciare dei lembi di pelle nudi.

Elodie con body sgambato e jeans

La cantante non ha rinunciato alle treccine XXL, ormai diventate il suo "marchio di fabbrica", le ha tenute legate in un mezzo raccolto, mentre per quanto riguarda il make-up, ha scelto dei toni naturali, mettendo in risalto le lentiggini su naso e guance. Insomma, Elodie riesce a lanciare trend anche in versione casual: non è forse una vera e propria diva contemporanea?