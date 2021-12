Elodie, la nuova trasformazione: è irriconoscibile con capelli lunghi e make-up originale Elodie ha più volte dimostrato di essere la regina del trasformismo e nelle ultime ore è tornata a sorprendere i fan. È alle prese con un progetto top secret a Los Angeles, ne ha dato una piccola anteprima sui social, dove si è mostrata irriconoscibile con capelli lunghi e make-up originale.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi di Amici di Maria De Filippi, oggi Elodie è una delle artiste più amate e richieste dello spettacolo italiano. Ha dimostrato di essere non solo una cantante talentuosa ma anche una bravissima presentatrice, nonché un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Il suo tratto distintivo? La passione per i cambi look estremi e originali. Dagli esordi a oggi ha spaziato tra capelli corti e rosa, caschetto con le onde, chioma sauvage e lunghissime extension, dando prova di stare benissimo in ogni versione. Nelle ultime ore ha dimostrato per l'ennesima volta di essere la regina del trasformismo apparendo decisamente irriconoscibile sui social.

Il nuovo look di Elodie

Elodie è alle prese con un progetto top secret: con il suo staff al completo, prima tra tutte la stylist Ramona Tabita, è volata a Los Angeles ma al momento, fatta eccezione per una visita a Disneyland, non ha rivelato altro sull'esclusivo viaggio. Nelle ultime ore, però, ha condiviso alcune foto nelle quali è apparsa decisamente irriconoscibile. Probabilmente si trovava nel backstage di uno shooting e ne ha approfittato per posare al fianco del fotografo Luca Morelli in una versione inedita. La cantante ha metà chioma lunga e liscia, l'altra metà raccolta con forcine e mollette, anche se è stato soprattutto il make-up originale ad averla trasformata in modo davvero estremo. In quanti avrebbero detto a prima vista che dietro quel trucco c'era proprio lei?

Elodie col caschetto liscio

Elodie è la regina del trasformismo

Per i fan non è una novità vedere Elodie drasticamente trasformata: è dall'inizio della carriera che ha dimostrato di avere la passione per i cambi look originali e ancora oggi non ha perso il suo "smalto". Il motivo per cui lo fa? Ama reinventarsi e aggiungere sempre un tocco di novità alla sua immagine. Negli ultimi anni, inoltre, complice la collaborazione con Ramona Tabita, è riuscita a diventare una vera e propria icona fashion capace di osare ma senza rinunciare allo stile. Il risultato è sempre impeccabile e glamour ma, del resto, è così bella che può permettersi davvero qualsiasi cosa.