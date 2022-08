Elodie in versione gitana, Madame col completo blu elettrico: è sfida di stile alla Notte della Taranta Sabato sera è andata in scena la 25esima edizione della Notte della Taranta. Tra le protagoniste ci sono state Elodie e Madame, che hanno duettato a sorpresa sfidandosi a colpi di stile tra look da gitana e completi mannish.

A cura di Valeria Paglionico

Sabato scorso è andata in scena la 25esima edizione di uno degli eventi più attesi dell'estate, la Notte della Taranta, il mega concertone che si tiene ogni anno a Melpignano, in Puglia, ma che nelle ultime due stagioni aveva dovuto rinunciare al pubblico in presenza a causa della pandemia. Ora che siamo tornati alla normalità sono state circa 200mila le persone accorse nella piazza del paese ad ammirare gli artisti che si sono esibiti sul palco, da Stromae a Marco Mengoni. Le "prime donne" della serata sono state Madame ed Elodie, che hanno approfittato di un inedito duetto per sfidarsi a colpi di stile.

Il look di Elodie alla Notte della Taranta

Elodie aveva già dato una piccola anticipazione della sua performance sui social, dove si era mostrata in total white alle prese con una pizzica scatenata. Nella sera della Notte della Taranta è riuscita a lasciare i fan senza parole col suo talento e con la sua bellezza. Per ballare la danza tradizionale pugliese ha puntato sulla comodità anche se non ha rinunciato allo stile. Ha abbinato una maxi gonna nera col profondo spacco laterale in pieno stile gitana a un crop top rosso fuoco che ha lasciato gli addominali in vista. Mezzo raccolto con i capelli ondulati che le cadevano sulla schiena e trucco appena accennato: oltre a essere una grande artista, Elodie è anche icona di splendore.

Il duetto di Madame ed Elodie

Madame punta sulla moda mannish

Madame è stata un'altra delle grandi protagoniste della Notte della Taranta, sul cui palco ha duettato a sorpresa proprio con Elodie. Niente gonne e tacchi, per l'esibizione ha puntato sul trend della moda mannish con un completo blu elettrico firmato Capasa Milano. Pantaloni oversize, camicia a doppio petto abbinata portata senza reggiseno e capelli sciolti e ricci: la giovane cantante è riuscita a dare del filo da torcere in fatto di stile a un'icona fashion come Elodie. Il duetto delle due preannuncerà una futura collaborazione?