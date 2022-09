Elodie dal parrucchiere si prepara al Festival di Venezia (e svela il “segreto” dei suoi ricci) Negli anni Elodie ha cambiato mille tagli e colori di capelli: al rientro dalle vacanze ha coccolato i ricci con un “aiutino” extra.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram Stories @elodie

Settembre, tempo di nuovi inizi e cambi look. Dopo le vacanze è d'obbligo una tappa dal parrucchiere per coccolare i capelli stressati da sole, cloro e salsedine, togliere le doppie punte o addirittura cambiare look in vista del rientro al lavoro. Le vip non fanno eccezione: la cantante Elodie ha mostrato ai follower le foto del suo nuovo look, fresco di hairdresser, pronta per il red carpet del Festival di Venezia. L'attrice e cantante tornerà in laguna in veste di attrice per la prima del film Ti mangio il cuore.

Il nuovo hair look di Elodie

Quest'estate la cantante Elodie ci ha fatto ballare sulle note di Tribale e ci ha conquistato con i look in pieno revival anni Duemila. Dal suo debutto a oggi ha cambiato mille volte taglio e colore di capelli: cortissimi o extralong, color biondo platino o rosa fragola, ricci o lisci. A luglio ha detto addio alle lunghe treccine per tornare ai suoi capelli naturali, ricci e vaporosi. Nelle successive foto condivise sui social vediamo la chioma di Elodie lunga e folta: come ha fatto?

Elodie dal parrucchiere

Nell'ultima story pubblicata su Instagram la cantante svela il suo segreto: le extension applicate nel salone di Norino Extension Milano. Elodie si sta preparando per il red carpet della Biennale e ha mostrato ai fan il nuovo hair look, con capelli lunghi e mossi, effetto bagnato. Soddisfatta del risultato, ha postato un selfie con il suo hair stylist di fiducia. Adesso la curiosità per il look da tappeto rosso è alle stelle: Elodie è un'indiscussa fashion icon, come ci stupirà per il ritorno a Venezia?