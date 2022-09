Elisabetta Gregoraci nuda sui social: posa senza veli con asciugamano tra i capelli e bracciali preziosi Elisabetta Gregoraci è tornata alla sua “normale” quotidianità fatta di impegni professionali e serate in famiglia ma porta sempre l’estate nel cuore. Per celebrare la fine della bella stagione ha posato completamente nuda, infiammando i social.

A cura di Valeria Paglionico

Le ferie sono finite un po' per tutti e ora è arrivato il momento di tornare alla normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e serate casalinghe. Le star non fanno eccezione e sono moltissime coloro che, dopo aver trascorso interi mesi in vacanza, ora si preparano per il ritorno sul palco. Elisabetta Gregoraci è una di queste: è rientrata a Montecarlo a fine agosto perché il figlio Nathan Falco ha ricominciato la scuola e da allora si è lanciata a capofitto nei suoi mille progetti professionali. Porta però sempre con lei il ricordo dell'estate e non sorprende che abbia voluto celebrare la fine della bella stagione con un trionfo di sensualità.

Le foto di nudo di Elisabetta Gregoraci

Chi è appena rientrato dalle vacanze e prova già un pizzico nostalgia? Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di voler portare ancora con lei un "tocco estivo", lo ha fatto con alcune foto di nudo in cui ha fatto trionfare la sua innata bellezza e sensualità. Al motto di "L’estate è uno stato d’animo", la conduttrice ha posato senza veli sullo sfondo di un paesaggio bucolico. È in piedi, copre metà corpo con una tenda bianca e ha gli occhi chiusi. Tiene una mano sul seno e una delle due gambe alzate, così da non rivelare nulla di "scandaloso". Certo, lascia pochissimo spazio all'immaginazione, ma è chiaro che non ha violato nessuna regola social in fatto di nudità.

Elisabetta Gregoraci posa nuda

Elisabetta Gregoraci non rinuncia al lusso

Nei due scatti iper sensuali di fine estate Elisabetta Gregoraci non indossa assolutamente nulla, tiene semplicemente i capelli raccolti in un telo di spugna bianco come se fosse appena uscita dalla doccia. Sebbene abbia rinunciato ai vestiti, ha tenuto al polso i suoi amati bracciali preziosi e scintillanti. La showgirl non si separa mai da questi gioielli e il motivo è molto semplice: oltre a essere super costosi, nascondono spesso anche dei dolcissimi significati simbolici. Insomma, Elisabetta è riuscita a rendere "di lusso" anche una foto di nudo: quale sarà la sua prossima apparizione pubblica?