Elisabetta Gregoraci, look “da lavoro” per il pranzo in spiaggia: la salopette firmata costa 2000 euro

Elisabetta Gregoraci ama i gioielli preziosi, le borse di lusso e gli abiti firmati, ne ha una collezione infinita e sui social mostra spesso capi super logati e outfit dove la griffe è in bella mostra. Anche per un pranzo in spiaggia con le amiche ha indossato un capo firmato, ecco di cosa si tratta e tutti gli abiti logati della conduttrice.

Elisabetta Gregoraci, lo sappiamo bene, ama la moda e soprattutto ama sfoggiare abiti griffati, accessori di lusso e gioielli preziosi. Da sempre al polso la showgirl indossa bracciali rigidi in oro, platino e diamanti, griffati da celebri Maison di gioielleria come Cartier e Anita Ko, ormai il "braccio dorato " è diventato un tratto distintivo del suo stile, infatti non si separa mai dai preziosi, che nel complesso hanno un valore che si aggira intorno a centinaia di migliaia di euro. Sui social pubblica spesso le foto dei look in cui non mancano mai capi griffati, con i diversi loghi sono in bella mostra, e borse di lusso come Birkin di Hermes e borsette di Dior.

Tra i marchi più amati dalla conduttrice televisiva c'è sicuramente Prada, Maison di cui indossa spesso le creazioni, soprattutto quelle dove il logo è grosso è ben visibile. Lo stesso vale per Miu Miu, marchio di cui Gregoraci possiede moltissimi capi di abbigliamento, che snocciola di giorno in giorno nelle foto sul suo profilo Instagram, anche in queste il marchio è sempre in primo piano e ben visibile.

Quando, invece, si concede ore di relax sulla neve, non mancano piumini e stivali pelosi di Moncler, mentre scorrendo il suo profilo è possibile scorgere top firmati Tom Ford, shirt di Celine e leggings in pizzo di Dolce&Gabbana, tutti abiti in cui il logo non è mai nascosto, ma è ben visibile nei maglioni jacquard o stampato sulla parte frontale di top, shirt e camicie. Parliamo di look i cui capi non fanno parte di Adv pubblicate sui social, quindi si presume che siano stati scelti e acquistati, non regalati dai brand.

Altro che effortless chic, Elisabetta Gregoraci non ama il quiet luxury, ovvero il lusso sussurrato, fatto di look estremamente basic ed essenziali, composti con capi su cui marchi e loghi non sono mai visibili. Anche recentemente la conduttrice ha condiviso nelle stories su Instagram le immagini video di un pranzo con le amiche in riva al mare, nel ristorante e beach club di Monaco La Rose des Vents, in cui mostra un look "da spiaggia" super griffato.

Per trascorrere la giornata al sole Gregoraci sceglie una salopette in denim grigio che cita lo stile workwear, di gran tendenza quest'anno, si tratta di quello stile fatto con capi in denim, come salopette e giacche, che ricordano le divise da lavoro.

La salopette di Elisabetta Gregoraci non è una salopette qualsiasi ma è un modello firmato Miu Miu, anche qui il logo è cucito sul davanti e ben visibile. Il capo è realizzato in denim grigio, profilato con cuciture giallo oro che richiamano il colore del logo, è costa sul sito del marchio 1980 euro. La showgirl indossa la salopette su una shirt lupetto bianca, a maniche lunghe e con mezzo collo, e completa l'outfit primaverile con occhiali ovali dalle lenti fumé.

