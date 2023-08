Elisabetta Gregoraci in minidress all’uncinetto e tacchi a spillo: il look estivo vale 4mila euro Elisabetta Gregoraci non bada a spese per il suo armadio estivo. Di recente ha sfoggiato minidress all’uncinetto, tacchi a spillo e orecchini griffati: ecco quanto vale il look vacanziero.

A cura di Valeria Paglionico

Per Elisabetta Gregoraci l'estate è sempre un periodo molto dinamico e non solo perché viaggia da un capo all'altro del mondo per rilassarsi tra panorami mozzafiato e location esotiche, da diversi anni conduce Battiti Live, il festival firmato Radio Norba registrato in Puglia. Martedì 1 agosto è andata in onda l'ultima puntata e ancora una volta la showgirl ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, sfoggiando un lungo abito tempestato di cristalli. Sui social ha voluto ricordare anche il periodo delle prove, rivelando un look super trendy (e super costoso) che aveva scelto per la vacanza-lavoro pugliese.

Chi ha firmato l'abito all'uncinetto di Elisabetta Gregoraci

Al motto di "Portatemi indietro alle bellissime vibes di Gallipoli" Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social una foto realizzata proprio durante la sua permanenza in Puglia per le registrazioni di Battiti Live. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sebbene non si trovi sul palco, non ha rinunciato allo stile. Ha infatti indossato un minidress bustier all'uncinetto di Celine, un modello color panna a tubino con la scollatura generosa, le spalline doppie e la silhouette interamente ricamata a effetto crochet. Il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison francese viene venduto a 2.900 euro.

Elisabetta Gregoraci in Celine

Elisabetta Gregoraci con gli orecchini griffati

Per completare il tutto non poteva che scegliere un paio di vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione i sandali Mya 90 in cuoio con i laccetti annodati intorno alla caviglia di Ninalilou (prezzo 399 euro).

Orecchini con logo Louis Vuitton

Elisabetta ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon tiratissimo, rivelando un paio di orecchini gold con un cerchio ovale decorato con il logo Louis Vuitton. Il loro prezzo? 480 euro. Insomma, la showgirl non ha badato a spese per il suo soggiorno a Gallipoli e il risultato è stato super glamour. In quante prenderanno ispirazione dall'outfit all'uncinetto per le loro vacanze estive?