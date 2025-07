Elisabetta Gregoraci col serpente d’oro al collo: il look da oltre 4000 euro

Elisabetta Gregoraci ha preso parte al Gala One Saint-Tropez con un look perfetto per coniugare grinta e sensualità.

Elisabetta Gregoraci

Quando c'è un evento esclusivo c'è lei: Elisabetta Gregoraci. E meglio ancora se la serata in questione è a scopo benefico. La showgirl, infatti, ha partecipato al Gala One Saint-Tropez, nel cuore della Costa Azzurra, presso il Golf Club di St. Tropez. Ha scelto per l'occasione un look firmato da una Maison italiana, una delle sue preferite. Quella del 24 luglio è stata la seconda edizione, dopo il debutto della scorsa estate. Il ricavato dell'asta di opere d'arte e oggetti di lusso sarà devoluto a organizzazioni come la One Drop Foundation, impegnata nell’accesso all’acqua potabile e alla sostenibilità ambientale. Erano presenti tanti ospiti internazionali: Jamie Foxx , Frida Aasen, Adrian Brody, Victoria Silvstedt, Rita Ora.

Il look di Elisabetta Gregoraci

Quando si parla di look animalier c'è una Maison che più di tutte ne ha fatto un vero e proprio tratto distintivo. Si tratta di Roberto Cavalli, stilista fiorentino morto nel 2024 che con questa stampa iconica è entrato nell'Olimpo della Moda. È stato sin dall'inizio il suo cavallo di battaglia, declinato in molteplici modi sempre diversi, pur rimanendo il punto fermo di anno in anno, di collezione in collezione. Ha portato in passerella lo zebrato, il maculato, il pitonato, nelle versioni tradizionali e in quelle colorate. E poi le ali di farfalla, le paillettes per dare un tocco di luce, i fiori.

Elisabetta Gregoraci in Roberto Cavalli

L'animalier è stato il suo successo e ha fatto innamorare tantissime celebrities che hanno indossato fiere le sue inconfondibili creazioni: Laura Pausini, Miley Cyrus, Katy Perry, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Zendaya. Proprio di Roberto Cavalli è anche l'outfit sfoggiato da Elisabetta Gregoraci a Saint Tropez. Lei è una fan dell'animalier, lo stile che più di tutti incarna il suo stile che è insieme sensuale, femminile, grintoso.

Vestito Roberto Cavalli

I tocchi audaci non mancano mai nei suoi look. In questo caso, infatti, il vestito con strascico presenta una maxi scollatura e la schiena parzialmente nuda. La stampa è estremamente originale, un effetto marmorizzato che mixa il nero, il bianco e il rosa, per un effetto accattivante che cattura lo sguardo. L'abito costa 2250 euro sul sito ufficiale della Maison. La showgirl ha completato il look con una pochette della stessa Casa di Moda.

Collana Roberto Cavalli

È una creazione inconfondibile, una borsa in pelle goffrata con prezioso elemento decorativo, un manico-gioiello che riproduce due teste di animali in oro. Costa 950 euro. Animali anche sul collier. Il vistoso gioiello si inserisce perfettamente nell'outfit ed è ovviamente firmato anche questo Roberto Cavalli. È una collana a maglie grandi con due serpenti intrecciati intorno, che vanno ad avvolgerla. Costa 1250 euro.