Elisa con l’abito lungo sullo skate: dopo la finale di Sanremo si gode il successo in sneakers Elisa è uno spirito libero: dopo la finale non si cambia nemmeno d’abito e sfreccia sullo skate sul lungomare, incurante del freddo.

A cura di Beatrice Manca

Con l'abito lungo sullo skateboard. Elisa ha festeggiato così il suo secondo posto al Festival di Sanremo, sfrecciando nella notte sul lungomare. La cantante è stata una delle "vincitrici morali" del Festival di Sanremo: è tornata dopo 21 anni e ha conquistato tutti con la sua eleganza. Serata dopo serata si è esibita con abiti bianchi, simbolo di purezza, senza mai rinunciare alla sua semplicità: al posto dei tacchi ha preferito le scarpe basse (una sera si è esibita scalza) e ha completato il tutto con accessori rock, come il "tirapugni" di perle. Per concludere in bellezza la cantante ha cambiato le scarpe, indossando le sneakers, ed è sfrecciata via sulla sua tavola, con le braccia scoperte nonostante il freddo invernale.

Elisa con l'abito da sera e le scarpe da ginnastica

Dopo la finale di Sanremo ogni artista ha festeggiato a modo suo: chi balla, chi canta, chi si gode un bel piatto di spaghetti al sugo come Mahmood e Blanco. Elisa ha tirato fuori tutto il suo animo rock: senza neanche cambiarsi d'abito ha preso la tavola ed è sfrecciata via nella notte, pubblicando il video sui social. Le immagini sono di una bellezza surreale: Elisa indossa l'abito Valentino della serata finale, un sofisticato modello plissettato con scollo a tuffo e un mantello che si alza con la velocità, facendola somigliare a una supereroina (ma molto più chic).

l’abito Valentino per la finale di Sanremo

Nonostante il freddo di febbraio la cantante sfreccia sullo skate con l'abito smanicato, senza neanche una giacca, cambiandosi solo le scarpe: al posto delle ballerine rockstud di Valentino ha indossato un paio di scarpe da ginnastica bianche, probabilmente Converse, marchio che ama particolarmente. La bellezza di Elisa è quella di essere uno spirito libero, anticonformista e ribelle in tutta la sua grazia. Chissà cosa ha pensato lo stilista Pierpaolo Piccioli vedendo Elisa sfrecciare via con un suo abito!