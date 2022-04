Elettra Lamborghini dentro e fuori dal palco: nel backstage indossa i sandali con i calzini Com’è Elettra Lamborghini fuori dal palco? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha documentato la trasformazione prima e dopo i preparativi per andare in scena: ecco gli scatti che mostrano la trasformazione (con tanto di sandali indossati coi calzini).

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini ama avere un rapporto diretto con i fan e sui social non esita a documentare ogni dettaglio della sua vita privata, dalle vacanze romantiche con il marito Afrojack alle cene vegane che si concede quasi ogni sera. Nelle ultime ore si è immortalata nel backstage di un nuovo progetto lavorativo e, sebbene non abbia rivelato qual è il programma tv di cui è diventata protagonista, ha mostrato il prima e dopo i preparativi. Come si trasforma con l'intervento di truccatori, costumisti e parrucchieri? Ecco gli scatti realizzati in camerino che mostrano il cambiamento.

Com'è Elettra Lamborghini prima di salire sul palco

Elettra Lamborghini ha sempre vantato una bellezza mozzafiato e, sebbene abbia più volte dichiarato di preferirsi "al naturale", quando partecipa a dei programmi tv preferisce usufruire dell'intervento del suo staff beauty. Sui social ha mostrato senza paura come cambia con l'aiuto di truccatori, parrucchieri e costumisti, dando per l'ennesima volta prova di estrema ironia. L'ereditiera ha infatti provato con gli abiti che avrebbe dovuto indossare sul palco con qualche piccolo accessorio "cozy". Sotto al top di jeans ha tenuto la t-shirt crop, mentre ai piedi ha continuato a sfoggiare i calzini colorati nonostante non si abbinassero ai sandali col tacco alto.

Elettra Lamborghini prima del "trucco e parrucco"

Il mezzo raccolto con lo chignon di Elettra Lamborghini

Solo in un secondo momento Elettra ha mostrato il total look "ufficial", ovvero senza i capi comodi che aveva sfoggiato nel backstage. Ha dunque esaltato il décolleté con un crop top in denim con maniche a sbuffo, completando il tutto con una gonna a tubino beige, un modello con i taschoni sulla vita e l'abbottonatura frontale. A fare la differenza dentro e fuori dal palco è stata soprattutto l'acconciatura: la Lamborghini è arrivata in camerino col caschetto liscio e sciolto e ne è uscita con le beach waves e un mezzo raccolto con lo chignon al centro della testa. Il dettaglio che non cambia prima e dopo il trucco e il parrucco? L'ereditiera è sempre meravigliosa.

