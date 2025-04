Elettra Lamborghini con la tutina rossa porta la “bandiera leopardata” a Pechino Express

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, giovedì 3 aprile, va in onda una nuova puntata di Pechino Express, il programma presentato da Costantino della Gherardesca insieme a Fru che settimana dopo settimana racconta il viaggio "fino al tetto del mondo" delle coppie protagoniste. Quest'anno i concorrenti sono chiamati a percorrere 6.000 chilometri nell'Asia Meridionale, attraversando Filippine, Thailandia e Nepal. Attualmente sono a metà del loro tour e, al di là delle "normali" sfide che si ritrovano ad affrontare in ogni tappa, a rendere ancora più difficile la loro impresa oggi è arrivata anche Elettra Lamborghini: ecco cosa ha indossato e per quale motivo ha preso parte al programma.

Perché Elettra Lamborghini è a Pechino Express

Come già anticipato sui social, oggi Elettra Lamborghini farà visita ai concorrenti di Pechino Express, il motivo? È l'ospite speciale della puntata, chiamata a sconvolgere gli equilibri della gara. La cantante porterà la temuta "bandiera leopardata" che darà un malus alle coppie che la incontreranno sul percorso. Il loro obiettivo, dunque, sarà evitarla, così da non perdere minuti preziosissimi sulla corsa verso il traguardo finale. Il motivo per cui la penalità è stata chiamata "bandiera leopardata"? Si tratta di un chiaro riferimento al tatuaggio maculato diventato il tratto distintivo dello stile di Elettra.

Elettra Lamborghini con la tutina rossa a Pechino Express

Pechino Express, il doppio look di Elettra Lamborghini

Cosa ha indossato Elettra Lamborghini per l'arrivo in Thailandia a Pechino Express? È rimasta fedele alla sua esuberanza e ha infiammato il programma in rosso vitaminico. Ha indossato una tutina fasciante che ha esaltato la silhouette impeccabile, un modello con pantaloni lunghi a leggings, scollatura tonda e generosa e spalline doppie. Per completare il tutto ha scelto un foulard floreale portato sulle spalle come uno scialle e un paio di comode sneakers da running. A fine puntata, inoltre, ha sfoggiato un secondo look per vestirsi in coordinato con Costantino: leggings vinaccia, cappello con la visiera e t-shirt nera a maniche lunghe annodata in vita, abbinamento "a contrasto" con quello del conduttore.

Elettra e Costantino vestono coordinati