Elettra Lamborghini coi capelli rossi, chiede consigli ai fan sul cambio look: “Tingo o non tingo?” Elettra Lamborghini ha partecipato alle registrazioni della semifinale di Italia’s Got Talent e ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Spacco, cut-out sul seno e tacchi: a fare la differenza è stato però un inedito hair look rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è letteralmente scatenata da quando ha lanciato il nuovo album Elettraton. Attualmente sta portando avanti diversi progetti, dagli instore in giro per l'Italia per incontrare i fan al tour tra i festival estivi, fino ad arrivare all'esperienza da giudice al timone di Italia's Got Talent. Ieri si è dedicata proprio al programma in occasione delle registrazioni della semifinale: naturalmente ha documentato tutto sui social, mostrando in anteprima il look che ha poi sfoggiato sul palco. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Ha sfoggiato degli inediti capelli rosso fuoco.

Elettra Lamborghini, cambio look alle porte?

Cambio look in vista per Elettra Lamborghini? Forse sì e a dimostrarlo sono le sue ultime foto, da quelle con le stelle sulla testa a quelle con la chioma extra long. Grazie all'intervento dell'hairstylist Alfredo Cesarano è riuscita a stravolgere la sua immagine in modo drastico per la semifinale di Italia's Got Talent. Complice l'uso di una parrucca, ha sfoggiato degli audaci capelli rosso fuoco, per la precisione un long bob dall'effetto spettinato portato sciolto e con la frangia a tendina. Sui social ha poi spiegato sentire la tentazioni di portare la chioma così in modo definivo ma, indecisa sul da farsi, ha chiesto consiglio ai fan. Nella didascalia della foto in cui ha mostrato la rivoluzione hair ha scritto: "Rosso di sera….?! Tingo o non tingo?!".

Elettra Lamborghini con i capelli rossi

L'abito scintillante di Elettra Lamborghini

Per la penultima puntata di Italia's Got Talent Elettra Lamborghini ha incantato i fan non solo con la nuova acconciatura ma anche con un look all'insegna della sensualità. Si è rivolta a Grinas Atelier, brand che ha personalizzato per lei l'abito London Shine.

Leggi anche Elettra Lamborghini in reggiseno e tuta griffata mostra il nuovo taglio di capelli

Elettra Lamborghini in Grinas Atelier

Si tratta di un modello argentato ricoperto di scintillanti glitter, ha le maniche lunghe e trasparenti, un enorme cut-out al centro del petto e uno spacco vertiginoso che rivela il tatuaggio maculato della cantante sul lato b. Per completare il tutto ha scelto dei sandali alla schiava total gold decorati con delle maxi rose di Le Silla e dei gioielli di Leo Pizzo. Elettra non è forse la regina della femminilità?