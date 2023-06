Elettra Lamborghini, capelli lunghi e tutina animalier: il tour estivo inizia con la maxi scollatura Elettra Lamboghini ha dato il via al suo tour estivo, lo ha fatto a Messina, dove ha partecipato al Tezenis Summer Festival. Per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look con capelli lunghissimi e una sensuale tutina animalier.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tornata a fare musica, ha appena lanciato il nuovo album Elettraton e sta girando l'Italia in lungo e in largo per promuoverlo e per incontrare i fan più fedeli. Ieri sera ha anche dato il via al tour estivo: è volata a Messina per il Tezenis Summer Festival organizzato da Radio 105 e si è esibita sulle note del tormentone Mani in alto (del quale proprio qualche settimana fa ha presentato anche il video). Per l'occasione non ha rinunciato all'esuberanza e alla sensualità che da sempre la contraddistinguono e ha sfoggiato un look capace di esaltare al massimo la sua silhouette "esplosiva": ecco cosa ha indossato per la prima performance live della bella stagione.

Elettra Lamborghini è la regina dell'animalier

Dopo aver spaziato tra completi in stile regina di cuori e micro bikini scintillanti, per il primo festival estivo del 2023 Elettra Lamborghini ha messo ancora più in risalto la sua sensualità. Ha puntato sull'animalier sfoggiando una tutina aderente a fondo marrone ma decorata all-over con delle "macchie" gattopardo.

Elettra Lamborghini col suo corpo di ballo

Si tratta di un modello in lycra con i pantaloni a zampa d'elefante, il bustier che si allaccia dietro al collo e una scollatura maxi profonda fino all'ombelico. La schiena è nuda, mentre il décolleté è coperto solo da due fasce di tessuto. A Messina Elettra ha rincontrato l'amica e collega Myss Keta, anche lei con una tutina leopardata, e ha posato in sua compagnia al motto di "Regine animalier".

Elettra Lamborghini e Myss Keta regine animalier

Il nuovo hair look di Elettra Lamborghini

A fare la differenza nel look da palcoscenico di Elettra Lamborghini sono stati i capelli. Da sempre appassionata di acconciature originali e tinture fluo, da qualche tempo a questa parte aveva deciso di rimanere fedele al suo long bob naturale. Ora che il tour è cominciato, però, le cose sono cambiate e ha ricominciato a puntare tutto su dei colpi di testa "estremi". A Messina si è servita di alcune maxi extension per rendere la chioma lunghissima, l'ha portata sciolta e ondulata, aggiungendo delle mollettine per tenere fermi i ciuffi sul davanti. Nelle prossime tappe del tour estivo sfoggerà anche parrucche variopinte, magari in tinta con l'outfit?