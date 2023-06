Elettra Lamborghini coi capelli lunghissimi: cambia look con extension e stelle in testa Acconciatura “stellare” per Elettra Lamborghini, alle prese con l’esperienza a Italia’s Got Talent.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in The Andamane, scarpe Le Silla

Elettra Lamborghini ha inaugurato l'estate all'insegna della musica. Nel giorno del suo compleanno ha fatto un grande regalo ai fan: ha annunciato l'uscita del nuovo album, un progetto di cui è entusiasta. La Twerking Queen ha già lanciato il primo singolo, che si preannuncia uno dei tormentoni dell'estate. Ma non è tutto: la cantante nelle prossime settimane sarà impegnatissima in tour. Terminati gli appuntamenti instore ora per lei iniziano i concerti da nord a sud del Paese. Parallelamente, sta portando avanti i suoi progetti televisivi.

Elettra Lamborghini a Italia's Got Talent

Sono attualmente in corso in diversi teatri d'Italia le registrazioni di Italia's Got Talent: il reality non sarà più trasmesso su Sky bensì su Disney + (prodotto da Fremantle Italia). Grossi cambiamenti e novità anche nel cast: alla conduzione Aurora Leone e Gianluca Fru di The Jackal, mentre in giuria Khaby Lame, Mara Maionchi, Frank Matano e Elettra Lamborghini. Per questa avventura televisiva la cantante ha scelto look coloratissimi e che rispecchiano in pieno la sua energia e positività. Li sta mostrando di volta in volta sui social, stupendo sempre con qualcosa di diverso.

Dopo il debutto in fucsia coi codini ha anche osato con un originale caschetto color pesca. Il fashion stylist che sta curando i suoi outfit è Nicolò Grossi. Per lei ha pensato stavolta a una jumpsuit turchese. Questo capo è uno dei must del guardaroba della Twerking Queen, che ama i capi aderenti e fascianti.

in foto: scarpe Le Silla

Questa tuta con spalle scoperte e cut out che scopre gli addominali è firmata The Andamane. L'ha abbinata a un paio di slingback Le Silla: sono il modello Gilda con tomaia impreziosita di cristalli e finiture in pelle laminata, con tacco a stiletto e punta. Sul sito ufficiale del brand (amatissimo dalle celebrities) costano oltre 700 euro. Gioielli di De Liguoro per illuminare il tutto.

L'acconciatura "stellare" di Elettra Lamborghini

Impossibile non notare l'acconciatura "stellare" di Elettra Lamborghini. Capelli mossi extra long per la cantante, che non ha resistito al fascino delle extension, a cui periodicamente ritorna per sfoggiare chiome extra long. Il pezzo forte sono le stelle in testa: è un'acconciatura realizzata dal hair stylist Alfredo Cesarano.