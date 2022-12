Elena Santarelli glamour a Capodanno: brilla con l’abito di cristalli dalla schiena nuda Nella notte di San Silvestro non possono mancare i dettagli scintillanti. Elena Santarelli ha puntato su un look glamour nero-argento impreziosito da cristalli.

Elena Santarelli in Dodo Bar Or

Dall'intramontabile tubino aderente all'abito da sera lungo fino al tailleur, qualunque sia la scelta per San Silvestro l'imperativo è solo uno: brillare. La notte di Capodanno vanno per la maggiore i dettagli scintillanti: cristalli, paillettes, lurex e glitter sono i protagonisti degli outfit delle feste. Se ne è lasciata conquistare anche Elena Santarelli.

Elena Santarelli tra seta e cristalli

La tendenza di questo Capodanno sono i dettagli scintillanti: che si tratti di abiti tempestati di paillettes o accessori più minimal impreziositi da piccoli tocchi di luce, si può trovare l'outfit adatto per ogni occasione e ogni stile. Le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 hanno fornito non pochi spunti: gli stilisti hanno dato molto spazio all'effetto sparkling nelle loro collezioni.

Elena Santarelli in Dodo Bar Or

E la notte di San Silvestro, quando si saluta l'anno vecchio e si festeggia l'arrivo di quello nuovo, è perfetta per sfoggiare abiti e accessori scintillanti. Elena Santarelli per i party di Natale e Capodanno ha scelto look trendy e colorati: dall'abito rosso con maxi spacco al minidress ricoperto di glitter, si è imposta come la più glamour di queste feste.

abito Dodo Bar Or

La sua nuova proposta è l'abito nero Beatrice di Dodo Bar Or, il brand che porta il nome della famosa attrice israeliana che nel 2014 ha fondato il suo brand. Il marchio combina tradizione e avanguardia, puntando su silhouette sofisticate, cristalli, ricami jacquard e colori.

Elena Santarelli in Dodo Bar Or

Il vestito di seta scelto dalla showgirl è infatti impreziosito da dettagli silver nella parte superiore, con taglio cut-out che lascia la schiena completamente nuda. Costa 1317 euro. Lo ha abbinato a un paio di décolleté nere con dettaglio gioiello posizionato sulla punta, che dona un ulteriore tocco di eleganza all'outfit.

Elena Santarelli in Dodo Bar Or

"Non lo metterò a Capodanno, però per chi avesse voglia di brillare anche con l’abito…" ha scritto la showgirl: chissà dunque con cosa stupirà fan e follower nella notte di San Silvestro.