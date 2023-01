Cecilia Rodriguez glamour in total black: l’abitino cut-out coi cristalli lascia la schiena nuda Glamour e scintillante: il nuovo look total black di Cecilia Rodriguez con maxi scollatura e schiena nuda ha incantato fan e follower.

A cura di Giusy Dente

Ph. Eleonora Cova Minotti

Da sempre Cecilia Rodriguez è appassionata di moda e stile, un amore diventato anche una professione. Da anni lavora come modella e imprenditrice del settore: ha dato vita con Jeremias e Belén a un marchio di abbigliamento sportivo (Hinnominate) e ancora con la sorella ha creato anche una linea di costumi (Me Fui). L'inarrestabile 32enne sogna in grande e chissà che un giorno non metta sù un brand tutto suo, come confidato qualche tempo fa proprio ai microfoni di Fanpage.it. Gli outfit dell'argentina sono sempre trendy e sensuali, punta su look femminili e glamour, spesso con dettagli scintillanti: ne è un esempio l'ultimo condiviso sui social, che ha conquistato immediatamente fan e follower.

Cecilia Rodriguez in total black

I mini dress con gambe in primo piano sono tra i capi preferiti di Cecilia Rodriguez, il cui guardaroba spazia tra colori e stili differenti, ma sempre con personalità e con un occhio attento alle tendenze. Con l'outfit dell'ultimo servizio fotografico ha infiammato Instagram, ottenendo il consenso di fan e follower, che immediatamente si sono complimentati per la scelta. Le foto sono state realizzate dalla fotografa Eleonora Cova Minotti, che ha colto tutta la sensualità e femminilità della modella.

in foto: abito Amazuin

Negli scatti indossa un glamour look total black. L'abitino è di Amazuin: il modello Azhar a maniche lunghe è caratterizzato da un profondo scollo a V, tagli cut-out frontale e ai lati, laccetti sottili da annodare sul retro, dove la schiena è quasi del tutto nuda. La creazione del brand è resa scintillante da micro cristalli decorativi che donano un tocco di luce. Costa 475 euro. L'argentina lo ha abbinato a collant scuri ed eleganti calzature Giuseppe Zanotti con cinturino di cristalli. Immancabile un tocco prezioso: il vistoso girocollo. Una vera diva!

