Drastico cambio look per Kristen Stewart: torna sul red carpet con i capelli bicolor Kristen Stewart è tornata sul red carpet dopo un lungo periodo di pausa dai riflettori, lo ha fatto in occasione della prima del suo nuovo film One Love. Quale migliore occasione di questa per rivelare il drastico cambio look?

A cura di Valeria Paglionico

Kristen Stewart è tornata su un red carpet internazionale dopo un lungo periodo di pausa dai riflettori. Era dallo scorso ottobre che non partecipava a un evento di gala ma solo ora ha rivelato il motivo di questa scelta: si è dedicata alle riprese del suo nuovo film intitolato Love Me (che ha diretto in prima persona insieme al co-protagonista Steven Yeun). Ieri sera è andata in scena l’attesa prima al DGA Theater Complex di Los Angeles e l’attrice ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo e originale hair look: ecco cosa ha indossato per questo appuntamento importante per la sua carriera.

Il nuovo hair look di Kristen Stewart

Per il primo red carpet del 2025 Kristen Stewart ha deciso di fare le cose “in grande”, sfoggiando un look che non poteva passare inosservato. Per presentare il nuovo film ha infatti rivoluzionato l’acconciatura: se fino a qualche mese fa portava i capelli nel suo colore naturale, il castano scuro, ora ha aggiunto un tocco davvero rivoluzionario alla chioma. Ha illuminato l’inverno con una tintura biondo platino ma rendendo tutto più sbarazzino con le punte a contrasto in rosso ramato. Ha poi tenuto le radici più scure, mentre per quanto riguarda la piega ha optato per un effetto bagnato, messy e mosso.

Kristen Stewart con i capelli bicolor

Kristen Stewart col completo trasparente

L’attrice ha curato anche l’outfit nei minimi dettagli. Si è affidata ancora una volta a Chanel, Maison di cui è ambassador, ma declinando l’iconica eleganza senza tempo del brand in chiave iper sensuale. Ha seguito il trend del vedo non vedo con un completo in tweed nero decorato con motivo geometrico tono su tono e cuciture a contrasto in bianco, la sua particolarità? Il tessuto è completamente trasparente. Kristen ha infatti abbinato un paio di pantaloni a vita alta a una giacca coordinata (portata abbottonata solo al primo bottone), lasciando intravedere sia l’intimo nude che l’assenza di reggiseno. Non sono mancati i tacchi e il make-up semplice ma con focus con gli occhi: l’ex diva di Twilight è prontissima per tornare a essere la regina anti-convenzionale dei red carpet internazionali.

Kristen Stewart in Chanel