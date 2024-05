Dove si trova l’hotel che sembra una giungla: ha le colonne coperte di foglie e un bar galleggiante

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Di location uniche e originali in giro per il mondo ne esistono ormai di ogni tipo ma i viaggiatori curiosi sanno bene che ci si può sempre stupire di fronte lo splendore di alcune strutture che mixano in modo impeccabile natura e artificialità. Tutti coloro che vanno alla ricerca di qualcosa di davvero singolare saranno lieti di sapere che a Singapore esiste un hotel che sembra una vera e propria giungla. Tra giardini verticali, mura ricoperte di fogliame e un enorme bar galleggiante, ci si sentirà completamente immersi in un’atmosfera wild. Ecco dove si trova e quanto costa questo albergo che sembra essere uscito da un sogno.

Pan Pacific Orchard

Dove si trova il Pan Pacific Orchard

Si chiama Pan Pacific Orchard ed è uno degli hotel più originali ed esclusivi di Singapore. Si trova nei pressi della stazione MRT di Somerset, conta 347 camere distribuite su 23 piani e a primo impatto sembra essere un gigantesco gioco Jenga ma ricoperto di piante e foglie.

Gli interni del Pan Pacific Orchard

Si tratta di un vero e proprio “santuario verdeggiante” dal design architettonico innovativo ispirato a una sorta di città giardino. Foresta, spiaggia, giardino e nuvola: questi sono i temi delle quattro terrazze all’aperto pensate per integrarsi con la flora e la fauna locale, trasformando la struttura artificiale in un’oasi urbana di lusso.

Pan Pacific Orchard

Così facendo, si offre agli ospiti la possibilità di godersi una pausa dal trambusto della vita cittadina mentre si rimane al centro di una metropoli internazionale.

Pan Pacific Orchard

L'hotel-giungla è il simbolo dell'ospitalità sostenibile

A ideare questo incredibile hotel è stato il pluripremiato studio di architettura WOHA, diventato famoso per la sua capacità di integrare la natura nei suoi progetti. Con i suoi angoli verdi ricoperti da piante e foglie (sono sul 300% delle superfici), il Pan Pacific di Singapore è diventato il simbolo dell’ospitalità sostenibile.

La terrazza con spiaggia

All’ingresso si viene accolti da una vera e propria foresta verdeggiante, tutte le colonne sono coperte di foglie, mentre nei corridoi che portano alle camere ci sono piante esotiche di diverso genere. Se ci si vuole concedere un momento di relax senza uscire dalla struttura si può fare visita ai meravigliosi giardini, alla spiaggia artificiale, al campo da golf, alla piscina con vista sullo skyline o al bar galleggiante in un eco-laghetto dotato anche di una enorme cascata.

Pan Pacific Orchard

Quanto costa una notte in un paradiso iper moderno come questo? Si parte da quasi 300 euro per una camera doppia standard e si arriva a oltre 3.000 euro per una suite panoramica. In quanti sognano di provare un'esperienza simile?

Una delle camere