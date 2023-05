Diletta Leotta come una motociclista in gravidanza: la t-shirt lascia il pancione nudo Diletta Leotta è incinta ma non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo stile glamour. Nelle ultime ore si è trasformata in una motociclista con suo look, lasciando il pancione nudo.

A cura di Valeria Paglionico

È un periodo ricco di magia per Diletta Leotta e non solo perché l'ultimo anno è stato super soddisfacente dal punto di vista lavorativo, anche la vita sentimentale va a gonfie vele. Ha ritrovato l'amore al fianco di Loris Karius, il portiere tedesco che le ha fatto venire voglia di mettere su famiglia. I due aspettano infatti il loro primo figlio e non potrebbero essere più felici. La showgirl ha superato il sesto mese di gravidanza ma, almeno al momento, non ha alcuna intenzione di rinunciare agli impegni professionali, anzi, continuerà a seguire le partite di serie A fino alla fine del campionato. Sui social, inoltre, documenta la dolce attesa con dei look premaman tutt'altro che tradizionali.

Diletta Leotta in versione motociclista

L'avevamo lasciata in total black con una tutina cut-out allo stadio Maradona di Napoli, oggi ritroviamo Diletta Leotta con un outfit in pieno mood MotoGP. Sarà perché presto la manifestazione sbarcherà a Milano o semplicemente perché ama osare, ma la cosa certa è che la conduttrice si è trasformata in una motociclista con suo look premaman. Ha indossato un paio di pantaloni tecnici in pelle tricolore nera bianca e rossa, un modello Diadora che riprende i tipici abiti da biker, e li ha abbinati a una semplice t-shirt nera. Essendo un modello leggermente crop, ha lasciato in vista il pancione nudo. Per completare il tutto ha scelto degli anfibi di pelle e degli occhiali da sole con le lenti arancioni.

Diletta Leotta in Diadora

Lo stile premaman "non convenzionale" di Diletta Leotta

La mania più diffusa tra le star che aspettano un bambino? Quella di non rinunciare al proprio stile a causa della gravidanza. Se in passato non si poteva fare a meno di abiti oversize o premaman, ora le cose sono cambiate e le future mamme continuano a sfoggiare dei look all'ultima moda, soprattutto se esaltano il meraviglioso pancione nudo. Diletta Leotta non fa eccezione e, tra completi lime, tubini arcobaleno e abiti total pink, ha dimostrato di essere una mamma moderna e glamour che non ha alcuna intenzione di seguire le tradizioni in fatto di stile. In quanti non vedono l'ora di ammirare la primogenita della coppia?