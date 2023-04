Deva Cassel, pausa dal lavoro in bikini: reggiseno a fascia e micro tanga coi laccetti Deva Cassel è volata a Mumbai per assistere alla sfilata di Dior. Ne ha approfittato per una pausa in costume da bagno.

A cura di Giusy Dente

Deva Cassel è volata in India per lavoro. La 18enne è stata ospite della sfilata di Dior, assieme a Cara Delevingne, Laetitia Casta, Beatrice Borromeo. La Casa di moda francese ha presentato la Pre Fall 2023 a Mumbai, una collezione che si ispira proprio ai colori e alle suggestioni della cultura indiana. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel non poteva mancare all'appuntamento: è ormai entrata a pieno titolo nell'Olimpo della moda, è una delle modelle più richieste del momento. Ma il viaggio a Mumbai le ha permesso anche di godersi qualche attimo di relax, dopo gli impegni professionali.

Deva Cassel vola in India

Agli show di Dior, Deva Cassel è un'ospite fissa. L'anno scorso è stata ospite della Casa di moda durante la Settimana della Moda e ha incantato tutti con un outfit mannish davvero chic. A gennaio ha partecipato alla sfilata Haute Couture che si è tenuta a Parigi: era seduta in prima fila e ha stupito tutti con un look nuovo. A differenza dei capelli lisci che porta solitamente, ha sfoggiato una folta chioma di ricci, acconciati in un long bob. La modella è tornata nella capitale francese in occasione dello show Autunno/Inverno 2023-24.

Per l'occasione ha sfoggiato un sofisticato look da vera lady (stavolta con frangetta): sul trench c'era stampata un'antica mappa di Parigi! Le creazioni della Casa di moda francese fanno spesso parte anche dei capi che indossa nei servizi fotografici. La 18enne, infatti, è una star delle copertine, oltre che delle passerelle. Tra un impegno e l'altro, sa quando concedersi una pausa e Mumbai le ha dato la possibilità di rilassarsi in tranquillità.

Deva Cassel in costume

Dopo la sfilata di Dior, Deva Cassel si è presa un momento di pausa in bikini. È il primo costume dell'anno, per lo meno il primo che mostra sui social: a differenza delle coetanee, la 18enne non ama molto l'esposizione mediatica e calibra bene i contenuti che sceglie di condividere con la sua community. È molto seguita, ma tende a proteggere la privacy: preferisce pubblicare solo foto che riguardano la carriera di modella, tenendo fuori dall'online gli amici, la famiglia, il fidanzato (il modello Luca Salandra che frequenta da un paio di anni).

La modella ha sfoggiato un due pezzi neri abbinato a una camicia dello stesso colore: un outfit total black di gran classe, come sempre. Il bikini è composto da un reggiseno a fascia senza bretelline e tanga coi laccetti, molto sgambato e con taglio a V.