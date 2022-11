Deva Cassel con la cintura gabbia: posa in nero con le treccine e gli anfibi Deva Cassel ha raggiunto un nuovo traguardo: ha posato per The Glass Magazine, apparendo glamour e sofisticata il total black. A fare la differenza nel suo look è stata però la cintura gabbia dall’animo rock.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel per The Glass Magazine

Deva Cassel è ormai la nuova diva della moda: ha debuttato nel fashion system quando era solo una ragazzina e ora è tra le modelle più richieste sulle passerelle internazionali. Certo, il cognome "famoso" ha contribuito al suo successo ma è chiaro che ha avuto modo di mettere in mostra l'innato talento (oltre che il fascino irresistibile ereditato dai genitori, Monica Bellucci e Vincent Cassel). Oltre a calcare i catwalk più ambiti, riesce a conquistare anche le copertine delle riviste di moda e in ogni occasione detta legge in fatto di stile: ecco il nuovo accessorio must che ha sfoggiato.

Il look total black di Deva Cassel

Dopo Vogue Türkiye, sulle cui pagine ha posato con degli originali sandali palloncino, Deva Cassel ha realizzato un servizio fotografico esclusivo per The Glass Magazine. Seguita dalla stylist Yulia Harfouch, ha puntato su un sensualissimo total black firmato Dior. Niente abiti da sera o tacchi a spillo, ha preferito un completino nero che sembra essere di spugna con crop top e culotte a vita alta, completando il tutto con un paio di anfibi con le fibbie laterali. A fare la differenza è stata però la cintura a gabbia, un modello traforato dall'effetto corsetto che ha aggiunto un tocco rock al total outfit. Treccine da lolita, frangetta e sguardo penetrante: Deva non ha rivali in fatto di bellezza e di stile.

Dior A/I 2022–23

Deva Cassel è la diva delle riviste fashion

Anche nelle altre immagini dello shooting ha puntato sull'eleganza moderna di Dior, spaziando tra gilet "da guerriera", gonne traforate e reggiseni portati a vista. Nell'ultimo scatto del servizio, inoltre, ha abbinato un completo di pizzo dal mood gotico a un paio di occhiali da sole in pieno stile anni '90, ovvero dalla forma ovale e con la montatura bianca. A quanto pare la Cassel non ha nulla da invidiare a mamma Monica, ha ereditato da lei lo splendore e la passione per la moda: in quanti non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta in passerella?