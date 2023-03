Deva Cassel vola in India: abito trasparente e ciocca “tirabaci” sul viso per la sfilata Dior La modella Deva Cassel è stata ospite della sfilata pre fall 2023 di Dior, in India, dove ha esaltato la sua bellezza mediterranea con un look romantico e principesco.

A cura di Beatrice Manca

Anche quando non è in passerella riesce a rubare la scena: Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è stata la star della sfilata di Dior in India. La casa di moda francese ha presentato la collezione pre fall 2023 a Mumbai, portando in passerella tutti i colori e le suggestioni dell'eredità culturale indiana. In prima fila top model e attrici, da Cara Delevingne a Laetitia Casta, fino a Beatrice Borromeo splendente in fucsia. Non poteva certo mancare Deva Cassel, ormai lanciata nell'Olimpo della moda, che ha incantato tutti con un nuovo look.

L'abito trasparente di Deva Cassel

Deva Cassel è ormai un'ospite fissa della casa di moda francese: per lo show Autunno/Inverno 2023-24 aveva sfoggiato un particolare trench con la mappa di Parigi disegnata sopra. In quell'occasione aveva anche sfoggiato una frangetta bon ton, confermandola il taglio must della stagione. Per la sfilata in India, invece, ha deciso di cambiare completamente look e di celebrare la bellezza mediterranea con un raccolto morbido e spettinato con ciocche "tirabaci" sulla fronte. La modella aveva mostrato uno scatto al trucco in versione casual, mentre si preparava: per la sera ha poi ha indossato un abito Dior verde salvia semi trasparente con spalline sottili e un'ampia gonna con rouches e balze increspate che aggiungevano volume e movimento. Per completare il look ha indossato un paio di sandali intrecciati neri e una minibag della stessa Maison.

Deva Cassel alla sfilata Dior

La sfilata pre fall 2023 di Dior

Nel mondo post pandemia la moda torna a cercare le location più esotiche per presentare le collezioni cruise e resort. Dopo la sfilata cruise a Siviglia, in Spagna, Dior fa scalo in India e sceglie di ambientare la sfilata pre fall 2023 sotto il monumento simbolo della Porta dell'India, a Mumbai. Le modelle escono dallo spettacolare arco indossando tuniche dai colori sgargianti – rosa fragola, verde fluo, smeraldo e turchese – ispirati alla cultura indiana. In passerella sfilano abiti con stampe floreali o mosaico, corpetti scintillanti impreziositi da fili di perle al collo. Ai piedi le modelle calzavano sandali infradito o con lacci alla schiava. La stilista Maria Grazia Chiuri esce al termine dello show a raccogliere l'applauso del pubblico: tra gli ospiti anche Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, la ‘power couple' royal, e Simone Ashley, la lady Sharma della serie tv Bridgerton.