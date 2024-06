Deva Cassel in total black alla prima di Inside Out 2: sul red carpet sfila con le scarpe iconiche

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Domani, il 19 giugno 2024, Inside Out 2 arriverà in tutti i cinema italiani e di sicuro riuscirà a sbancare al botteghino proprio come la sua prima edizione. Nel sequel del film di animazione firmato Pixar e Disney si ritorna dentro la mente di Riley, un'adolescente che impara a rapportarsi con le sue emozioni: oltre a gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, in questa edizione ci saranno anche ansia, invidia, noia e imbarazzo. A dare la voce al personaggio di Ennui (Noia) è Deva Cassel, diventata la grande protagonista dell'esclusiva prima che si è tenuta ieri a Roma: ecco cosa ha indossato per l'evento speciale.

Deva Cassel in total black alla prima del film

Ieri sera a Roma, per la precisione al Cinema Moderno, è andata in scena la prima del film Inside Out 2 e tra le numerose star che hanno calcato il red carpet, da Andrea Delogu a Stash, c'era anche Deva Cassel. Dopo aver sfilato per Jacquemus a Capri, arrivando sull'isola in versione minimal con tubino e ballerine, ora la figlia di Monica Bellucci ha ricoperto un ruolo inedito, quello della doppiatrice, e a partire da domani tutti potranno ammirare sul grande schermo i risultati del suo lavoro. Per l'esclusivo evento romano non ha rinunciato allo stile, anzi, è apparsa sofisticata e chic in total black.

Deva Cassel alla prima di Inside Out 2

Chi ha firmato il look dark di Deva Cassel

Per la sua prima volta nei panni di doppiatrice Deva Cassel ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma declinandolo in una versione super glamour.

Deva Cassel in Dior

Si è affidata alla Maison Dior, sfoggiando un completo dark con pantaloni a vita altissima dal taglio classico e camicia di raso a maniche lunghe, un modello con un fiocco bon-ton intorno al collo che però ha lasciato sciolto, lasciando intravedere l'assenza di reggiseno. Per completare il tutto ha scelto le scarpe icona della griffe francese: le slingback J'Adior, quelle col tacco alto e il fiocchetto laterale logato a contrasto (prezzo 950 euro). Capelli legati in una coda di cavallo alta, make-up dai toni naturali e sguardo rivolto dritto in camera: la figlia di Monica Bellucci è una diva nata.

Slingback J'Adior di Dior