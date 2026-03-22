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Delulu Dating per cuori infranti: illudersi e ignorare campanelli d’allarme non è la soluzione

Chi ha il cuore spezzato rischia di affrontare gli appuntamenti o con eccessivo cinismo o con troppo ottimismo, ignorando in questo caso i segnali di pericolo.
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A cura di Giusy Dente
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Il termine delulu risale al 2014, quando fu coniata l'espressione "Delulu is the Solulu" quindi: "L'illusione è la soluzione". È nato come slang della Gen Z all'interno del mondo K-pop, per indicare appunto un ottimismo smodato nei confronti dei propri obiettivi, da quelli lavorativi a quelli sentimentali. Era un inno alla resilienza totale, al crederci sempre, così da realizzare i propri desideri, lavorando con ostinazione e costanza, usato anche da Chiara Ferragni. Delulu è anche uno dei cinque neologismi nati su TikTok che ora sono entrati nella Treccani, a conferma di quanto sia virale. Da poco tempo si è invece diffusa sui social l'espressione delulu dating.

Letteralmente significa "incontri deliranti". Indica questo modo di affrontare una rottura sentimentale dolorosa, che consiste nel buttarsi a capofitto in qualcosa che sembra perfetto sulla carta, ma che dentro di noi a livello profondo sappiamo essere sbagliato. Ma anche se la vocina interiore ci intima di procedere con cautela e andare piano, è più forte il bisogno di lasciare che sia la fantasia a prendere il sopravvento sulla realtà. È un approccio alle relazioni e agli appuntamenti apparentemente romantica, ma che rischia solo di peggiorare un quadro già disastroso.

Sì perché a cadere in questa trappola sono soprattutto persone che hanno alle spalle delusioni sentimentali, le cosiddette "fregature". Come reazione e come meccanismo di difesa, molti tendono a chiudersi in loro stessi. Altri fanno l'opposto: iniziano una disperata ricerca del partner perfetto a tutti i costi, con un ottimismo esasperato che infatti, è più illusione vera e propria. Un atteggiamento positivo non avrebbe tutto sommato nulla di sbagliato, in questo caso però diventa una tendenza alla negazione, a chiudere gli occhi anche davanti all'evidenza. Si ignorano segnali di pericolo, si ignorano palesi incompatibilità: tutto pur di rincorrere un ideale di relazione perfetta a tutti i costi, che possa curare il cuore ferito e sanguinante.

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@kierstenallan

Delulu dating lol #delulugirl #deluluforever

♬ What You Won't Do for Love – Bobby Caldwell

Si fa di tutto per portare avanti la frequentazione, si guarda al partner con occhi a cuoricino a prescindere dai suoi comportamenti: si passa sopra a ogni forma di tossicità, di mancanza di rispetto. Non si guarda con oggettività insomma, ma con il filtro del bisogno, che rende invisibili anche i campanelli d'allarme grandi come una casa. Ma soffermarsi su ciò che non va significherebbe affrontare con lucidità la possibilità di una nuova rottura, che è proprio ciò che si vuole evitare a tutti i costi.

Ecco perché non c'è nulla di romantico in tutto ciò. Non è semplicemente credere nella favola, credere che qualcosa di magico possa ancora accadere anche dopo l'ennesima delusione. È bello mantenere una certa resilienza emotiva: significa sapere di meritare l'amore, significa affrontare le relazioni con entusiasmo. Ma c'è una linea sottile che non andrebbe superata, cioè quando si sfocia nell'illusione sfrenata. E in questo non c'è nulla di romantico, perché la speranza non ha nulla a che vedere con l'ignorare completamente la realtà, trasferendosi a vivere in una favola che è tutta nella nostra testa.

@dazedanddelulupodcast

UPDATE Delulu Dating Diaries Pt 2. I dated the nice guy and it still went nowhere. #fyp #hingedating #singlegirlproblems @dazedanddelulu

♬ original sound – dazedanddelulupodcast

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