video suggerito

Cosa vuol dire Delulu, uno dei cinque neologismi nati su TikTok che ora sono entrati nella Treccani Su TikTok nel 2024 sono nati cinque neologismi che hanno contaminato il lessico comune. Questi i termini che hanno attirato anche l’attenzione di Treccani sono diventanti parte integrante del vocabolario che usiamo tutti i giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto è iniziato con BookTok nel 2023, poi sono arrivati altri neologismi per raccontare il mondo al tempo dei social. D'altronde, come scriveva il filosofo Noam Chomsky, una lingua è un processo libero, incessante, e altamente creativo. Le piattaforme sin da subito hanno manipolato il linguaggio. La necessità di comunicare rapidamente e spesso in spazi limitati, pensiamo ai 140 caratteri di Twitter, ha spinto verso le abbreviazioni. Tra queste: TTYL (talk to you later), OMG (oh my God), LOL (laughing out loud), TVB (ti voglio bene), XD (faccina che ride), CMQ (comunque).

Gli hashtag (#) poi hanno spinto verso la sintetizzazione estrema di concetti complessi ridotti a parole chiave (#motivation, #tbt, #hype) e gli anglicismi hanno contaminato la lingua creando ibridi dove parole in italiano e in inglese si alternano in una frase. L'ultimo grande passo è la creazione di nuove parole. Su TikTok nel 2024 sono nati cinque neologismi che hanno contaminato il lessico comune. Questi i termini che hanno attirato l'attenzione di Treccani: Creator, Delulu, Demure, POV e Slayare.

“Le nuove tecnologie di comunicazione ci chiamano a interpretare i fenomeni linguistici in tempo reale e in contesti sociali e culturali completamente nuovi", spiega Massimo Bray, Direttore Generale Treccani. "TikTok, in questo senso, è un osservatorio privilegiato. È una piattaforma che valorizza molto la creatività delle persone, dando vita a forme di espressione e modalità di elaborazione e trasmissione dei contenuti che, spesso, rispecchiano cambiamenti sociali rilevanti, come l’esigenza di immediatezza e di interattività. Grazie al nostro account su TikTok abbiamo potuto osservare questi fenomeni in modo diretto, allargando ulteriormente il campo della ricerca linguistica Treccani e continuando a compiere la nostra missione di custodi e interpreti della lingua italiana”.

Quali sono le nuove parole inventate su TikTok

Sono nate su TikTok e poi hanno contaminato il mondo reale. Ecco i significati dei cinque neologismi del 2024 che entrano ufficialmente nella Treccani:

Creator : "Persona che, per mestiere o per passione, crea e pubblica contenuti originali e innovativi, principalmente video, da destinare alle piattaforme digitali." link

: "Persona che, per mestiere o per passione, crea e pubblica contenuti originali e innovativi, principalmente video, da destinare alle piattaforme digitali." link Delulu : "Nel linguaggio dei social media, viene detto di chi, e spesso da chi, si abbandona a fantasie irrealizzabili e destinate a essere infrante, per es. vagheggiando relazioni sentimentali con personaggi famosi come creator e influencer."

: "Nel linguaggio dei social media, viene detto di chi, e spesso da chi, si abbandona a fantasie irrealizzabili e destinate a essere infrante, per es. vagheggiando relazioni sentimentali con personaggi famosi come creator e influencer." Demure : "Persona elegante, riservata, sobria e discreta nel modo di presentarsi e comportarsi. Spesso, sulle piattaforme come TikTok, viene detto in senso antifrastico, per ridicolizzare atteggiamenti di affettata compostezza e ipocrita decoro."

: "Persona elegante, riservata, sobria e discreta nel modo di presentarsi e comportarsi. Spesso, sulle piattaforme come TikTok, viene detto in senso antifrastico, per ridicolizzare atteggiamenti di affettata compostezza e ipocrita decoro." POV : "Acronimo inglese (Point Of View – ‘punto di vista’), usato per indicare un tipo di ripresa, utilizzato nei social media e nei videogiochi, dove il creator non compare in scena ma mostra in soggettiva un punto di vista specifico per favorire l’immedesimazione nella storia da parte di chi osserva il video.”

: "Acronimo inglese (Point Of View – ‘punto di vista’), usato per indicare un tipo di ripresa, utilizzato nei social media e nei videogiochi, dove il creator non compare in scena ma mostra in soggettiva un punto di vista specifico per favorire l’immedesimazione nella storia da parte di chi osserva il video.” Slayare: "Nel linguaggio dei social media, fare un ottimo lavoro, realizzare una performance molto soddisfacente, usato in modo impressivo in una dimensione colloquiale."