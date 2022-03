Delia Duran al GF Vip 6 vestita di “carta crespa”: l’abito monospalla è a fisarmonica Durante la puntata del 3 marzo del Grande Fratello Vip Delia Duran ha raccontato il suo passato: l’abito scelto per l’occasione ha attirato l’attenzione per l’originalità.

A cura di Beatrice Manca

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvia alle battute finali: tra poche settimane scopriremo chi è il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata del 3 marzo Delia Duran è stata protagonista assoluta, ma in una veste nuova: non più per il triangolo amoroso Alex Belli e Soleil Sorge, ma per la sua storia personale. La showgirl ha parlato a cuore aperto del rapporto con il padre, raccontando il difficile rapporto con l'uomo e alcune relazioni sbagliate. Per il suo grande momento ha scelto un look che di sicuro non l'ha fatta passare inosservata: un abito verde monospalla con maxi fiocchi e arricciature a "fisarmonica" che ha suscitato l'ironia dei fan.

L'abito verde "a fisarmonica" di Delia Duran

Delia Duran ha sempre sfoggiato scelte di stile originali e colorate (pensiamo all'abito da Jessica Rabbit rosso fuoco) ma questa volta ha rinunciato ai classici vestiti da sera per un abito corto monospalla color verde mela.

Delia Duran indossa un abito Flavia Cavalcante e scarpe Christian Louboutin

A rendere il vestito così particolare è il gioco di volumi: maxi fiocco sulla spalla e una serie di increspature a fisarmonica sulle maniche e sulla gonna. Il vestito è stato creato per lei da Flavia Cavalcanti, designer italo-braziliana specializzata in costumi.

Delia Duran in Flavia Cavalcanti

Non poteva certo mancare un tocco scintillante: la showgirl venezuelana ha completato il look con un maxi bracciale a forma di serpenti di Bvlgari, in diamanti e rubini. Modelli simili, ma meno elaborati, sono in vendita sul sito a partire da 11mila euro. Cristalli anche sulle scarpe firmate Christian Louboutin in pvc trasparenti, con piccole pietre applicate. Le pump sono in vendita sul sito al prezzo di 965 euro.

le scarpe di Delia Duran sono firmate Louboutin

Il look non ha mancato di suscitare l'ironia degli spettatori via social: su Twitter c'è chi paragona il vestito alla carta delle caramelle e chi alla carta crespa, la stessa usata dai bambini per i lavoretti a scuola. In quasi tutta Italia il Carnevale è finito, con due eccezioni: il Carnevale Ambrosiano di Milano e la casa del Grande Fratello Vip.