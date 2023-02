Damiano dei Maneskin in versione pompiere: nel backstage dello show tv indossa la tuta da lavoro I Maneskin sono stati tra gli ospiti del Late Late Show negli Stati Uniti e sui social hanno documentato tutto ciò che è accaduto nel backstage. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato Damiano, apparso in un’insolita versione pompiere.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno conquistato il mondo intero con la loro musica dopo che nel 2021 hanno vinto Sanremo ed Eurovision. Oggi sono tra gli artisti rock più apprezzati a livello internazionale e non esitano a organizzare tour e concerti in ogni parte del globo, dall'Europa all'Asia, fino ad arrivare all'America Latina. Negli Stati Uniti, in particolare, stanno scalando le classifiche con le loro hit e non sorprende che vengano spesso invitati agli show più in vista. Dopo essere stati intervistati da Jimmy Fallon in total black, di recente hanno partecipato al Late Late Show di James Corden. A fare scalpore, però, non sono stati i look "da palcoscenico", quanto piuttosto quelli da backstage.

I Maneskin nel backstage del Late Late Show

Siamo sempre stati abituati a vedere i Maneskin sofisticati e glamour sui più grandi palchi internazionali e, fatta eccezione per alcune foto di Damiano in mutande a fine concerto, quasi mai hanno documentato sui social tutto ciò che avviene nel backstage. Questa volta hanno fatto un'eccezione alla regola e, oltre a mostrare Ethan alle prese con la sua "nuova cotta" James Corden, hanno anche immortalato il frontman in una nuova versione. Niente abiti genderless, pantaloni di pelle, borchie e top trasparenti, si è trasformato in un pompiere con tanto di estintore tra le mani.

Damiano David con la tuta da lavoro

Il nuovo stile di Damiano David

Tra le foto realizzate nel backstage dai Maneskin ce n'è una in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan: quella in cui Damiano appare sullo sfondo della porta d'emergenza degli studi televisivi con l'estintore tra le braccia. Cosa indossa? Naturalmente una tuta da lavoro, il classico modello blu con pantaloni cargo e casacca-camicia con i bottoni frontali e due zip sul petto. Per completare il tutto ha optato per una t-shirt bianca, così da poter abbassare la parte superiore della tuta senza rimanere mezzo nudo. Non ha rinunciato a un tocco di make-up sugli occhi e naturalmente al nuovo taglio rasato. Cosa ne pensano i followers? Lo amano praticamente in ogni versione.