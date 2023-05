Damiano David da piccolo: com’è cambiato il cantante dei Maneskin Com’era Damiano David da bambino? Ecco la foto del cantante risalente alla sua infanzia, quando non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato un divo internazionale.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David, il frontman dei Maneskin, è ormai un divo internazionale e con il resto della band gira il mondo a suon di rock. Fascino da bello e dannato, voce graffiata, corpo ricoperto di tatuaggi, passione per i look genderless e irriverenza da vendere: il cantante sembra non avere rivali in fatto di fascino e sensualità, tanto da aver accumulato milioni di fan dall'Italia all'America, fino ad arrivare all'Asia. Com'era da piccolo, quando non avrebbe neppure mai immaginato che un giorno sarebbe diventato una star? A soddisfare le curiosità dei fan è stato lui stesso sui social: ecco la dolcissima foto del passato.

La foto di Damiano dei Maneskin da bambino

I Maneskin sono diventati famosi da giovanissimi grazie a X-Factor ed è proprio dopo la partecipazione al talent che in rete hanno cominciato a girare dei video delle loro esibizioni in via del Corso, a Roma. All'epoca alcuni di loro non erano neppure maggiorenni e non vantavano la stessa irriverenza e fiducia in se stessi che ad oggi li contraddistingue. In quanti hanno mai visto una foto del leader Damiano prima che diventasse una star? È stato proprio lui a postarla sui social, lo ha fatto in occasione della Festa della mamma ed è per questo che accanto a lui in versione bambino c'è la mamma Rosa (che da giovane gli somigliava in modo impressionante).

Damiano dei Maneskin da bambino

Com'era Damiano David da piccolo? Assolutamente adorabile. Profondi occhi color nocciola, bocca carnosa, capelli vaporosi con la fila laterale: nella foto postata su Instagram il cantante avrà avuto 3-4 anni ma già vantava un'incredibile bellezza proprio come oggi. Certo, all'epoca era ancora troppo piccolo per pensare al futuro ma probabilmente già allora avrà avuto una naturale predisposizione per la musica. Il dettaglio che non può passare inosservato? Il petto (ovviamente) completamente candido, senza l'ombra di un tatuaggio. In quanti riuscirebbero a riconoscere il cantante in qualsiasi versione?