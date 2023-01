I Maneskin da Jimmy Fallon in versione dark: Damiano con il mantello, Victoria con il body cut out I Maneskin sono stati ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon: sul palco hanno sfoggiato look total black con pantaloni in pelle, stivaloni stringati e mantelli.

A cura di Beatrice Manca

foto di @toddowyoung via Instagram @fallontonight

Il 2023 è appena iniziato e già si annuncia un grande anno per i Maneskin: la band ha presentato il nuovo album, Rush, con uno spettacolare matrimonio nel cuore di Roma officiato dallo stilista Alessandro Michele, per poi volare negli Stati Uniti, dove sono stati ospiti del salotto televisivo di Jimmy Fallon. Durante l'intervista hanno parlato della recente nomination ai Grammy e si sono esibiti in una performance dal vivo di Gossip. Li avevamo lasciati in abiti da sposa, tutti vestiti di bianco, e li ritroviamo in versione dark tra mantelli, pantaloni di pelle e stivali con i lacci.

I Maneskin in total black con i look di pelle

Per l'intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon i Maneskin hanno sfoggiato look coordinati dal sapore rock. Parola d'ordine: total black. Victoria De Angelis ha indossato un body in velluto con un taglio cut out verticale all'altezza del seno, completando il look con cuissard in pelle nera stringati da vera gatta con gli stivali.

I Maneskin si esibiscono al The Tonight Show, foto via Instagram @fallontonight

Thomas Raggi, invece, ha optato per pantaloni in velluto a zampa di elefanti indossati con gilet e collane borchiate. Ethan Torchio ha preferito il rigore di un blazer nero, abbinato a pantaloni in pelle dal sapore rock, e camicia tagliata corta sotto le costole.

I Maneskin al Jimmy Fallon Show

Damiano dei Maneskin con mantello e top trasparente

A spiccare è il look del frontman Damiano, che di recente ha detto addio alla lunga chioma di ricci per sfoggiare un taglio rasato a zero. Per l'intervista ha indossato pantaloni neri oversize dal taglio sartoriale con un top trasparente a maniche lunghe, ricamato con mini pois neri. Il dettaglio glamour è il mantello nero legato al collo che volteggiava durante la performance. Ai piedi calzava stivaletti con tacco e l'iconico morsetto dorato di Gucci. L'appuntamento ora è per il 6 febbraio, quando i Maneskin gareggeranno ai Grammy Award per il titolo di Best New Artist: come ci stupiranno sul red carpet?