Damiano dei Maneskin in versione cowboy: al Saturday Night Live con maxi cappello e completo a fantasia I Maneskin sono stati tra i protagonisti del Saturday Night Live e per l’occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stato soprattutto Damiano, che per l’esibizione si è trasformato nel primo cowboy italiano.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: dopo aver vinto Sanremo e l'Eurovision 2021, hanno cominciato a girare il mondo con la loro musica e da allora hanno scalato le classifiche internazionali. Nelle ultime ore, alla vigilia del ritorno al Festival nei panni di super ospiti, hanno raggiunto un nuovo traguardo: si sono esibiti sul palco del Saturday Night Live, uno dei programmi statunitensi più amati. Se poche ore prima della performance era stata Victoria ad attirare tutti i riflettori su di sé con i capezzoli "censurati", ora è stato Damiano a sorprendere i fan con un insolito look da cowboy.

Il look di Damiano David al Saturday Night Live

Per un evento tanto ambito come il Saturday Night Live Damiano David ha dato il meglio di lui in fatto di look, documentando tutto sui social. Al motto di "Il primo cowboy italiano al SNL" ha mostrato l'originale outfit scelto per la performance. Il cantante è rimasto fedele al suo stile originale e glamour ma questa volta si è ispirato al mondo delle fattorie americane. Ha sfoggiato un completo color panna decorato con dei grossi rombi concentrici in nero, completando il tutto con una camicia nera col maxi colletto (tenuta sbottonata, così da rivelare il tatuaggio sul petto) e un cappello chiaro a falda larga da vero e proprio cowboy.

Damiano e Thomas in Gucci

Piume, trasparenze e bustier logati: gli oufit dei Maneskin

Nel corso della serata si è poi cambiato, optando per un altro completo di Gucci ma questa volta fiorato e arricchito da delle audaci maniche di piume. Gli altri membri della band non sono stati da meno in fatto di stile, da Victoria che ha spaziato tra bustier logati e tailleur portati con l'intimo a vista a Thomas con giacca a fiori, cappello da cowboy e un completo pitonato. Cosa ha indossato Ethan? Abiti di velluto e canotte trasparenti e non ha rinunciato ai capelli portati sciolti ed extra lisci. Insomma, i Maneskin non hanno paura di osare e di sicuro anche a Sanremo daranno grandi soddisfazioni ai fan e agli amanti della moda.