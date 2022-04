I Maneskin si preparano al Coachella: Victoria con il reggiseno di pelle, Damiano in total black I Maneskin si esibiranno al Coachella, il famoso festival musicale californiano. In attesa di salire sul palco, studiano i look con borchie, cappelli da cowboy e bandiere a stelle e strisce.

A cura di Beatrice Manca

Dopo due anni di attesa torna il Coachella, il festival musicale che da anni lancia tendenze e inventa le mode. Dal 15 al 24 aprile i prati dell’Empire Polo Club di Indio, in California, si riempiranno del consueto pubblico di star, tra modelle e celebrità: Chiara Ferragni era una frequentatrice abituale, per esempio. Quest'anno l'Italia avrà modo di brillare sul palco grazie ai Maneskin, che continuano a riscuotere un enorme successo negli Stati Uniti: Victoria, Ethan, Damiano e Thomas si preparano al grande evento dando qualche anticipazione di stile tra t-shirt, bandiere americane e cappelli texani.

Damiano David con occhiali Gucci

Victoria dei Maneskin con il crop top borchiato

Per vedere l'esibizione dei Maneskin bisogna attendere fino a domenica: intanto però la band dei record inizia a fare qualche prova di stile, condividendo su Instagram qualche anteprima dei look "americani". Victoria De Angelis sposa la linea rock'n'roll posando insieme a Ethan sullo sfondo di una bandiera americana. La cantante, icona di sensualità ribelle, indossa un crop top in pelle borchiato abbinato a una giacca nera con dettagli fur, e pantaloni neri stretti in vita da una cintura. La cantante ha poi pubblicato un secondo look: in un altro scatto la cantante addenta un hot dog con una camicia trasparente increspata e una cravatta colorata.

Victoria De Angelis

Ethan e Thomas invece puntano su look anni Settanta: blazer gessato, pantaloni attillati e camicie bianche sbottonate. Thomas ha voluto fare un omaggio al country americano indossando un cappello da cowboy con le stelle della bandiera americana.

Damiano si rilassa al sole con i maxi occhiali da sole

Il Coachella non è solo musica: è anche e soprattutto moda. Il sole californiano, la musica e la vita all'aria aperta hanno ispirato uno stile fatto di frange, colori e un pizzico di glamour. A metà tra il folk, la disco e il rock'n'roll c'è lo stile Coachella: i Maneskin sicuramente ci faranno sognare con i look eccentrici e irriverenti. Intanto, nell'attesa di esibirsi, Damiano David si rilassa al sole con t-shirt nera e maxi occhiali da sole probabilmente firmati Gucci, brand di cui è testimonial. Starà già sognando la California?