Dall’abito d’oro alle zeppe: Jennifer Lopez svela tutti i cambi d’abito della festa di matrimonio Jennifer Lopez ha condiviso nuove foto delle nozze raccontando momenti fino ad oggi “top secret”, come la cena di prova o il concerto privato dedicato a Ben Affleck.

A cura di Beatrice Manca

foto via On the JLO

Sono passate ormai due settimane dalle (seconde) nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma non smettono di farci sognare. La popstar infatti ha svelato ai fan altri dettagli fino a questo momento top secret, come la cena di prova o il concerto "privato" che ha dedicato al marito durante il ricevimento. Oltre ai tre abiti da sposa firmati Ralph Lauren, infatti, Jennifer Lopez ha sfoggiato una serie di outfit mai visti prima: i festeggiamenti sono durati un intero weekend e hanno richiesto diversi cambi d'abito. Dall'arredo floreale al pic nic, diamo un'occhiata a cosa ci siamo persi durante le nozze dei Bennifer.

Jennifer Lopez vestita d'oro durante la cena di prova

Ancora una volta la popstar e attrice si è affidata alla newsletter On The JLO per raccontare ai fan qualcosa di più sul weekend di nozze. Dopo una cerimonia segreta a Las Vegas, la coppia ha scelto di celebrare un secondo matrimonio in Georgia, nella tenuta di Ben Affleck, insieme ad amici e parenti. La villa e il porticato sono stati decorati con fiori freschi e lampadari per la cena di prova, dove Jennifer Lopez si è presentata con un lungo abito firmato ancora una volta Ralph Lauren, sui toni dell'oro.

Le foto della cena di prova, via On The JLO

Il pic nic di nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Nella newsletter la postar racconta alcuni dettagli della serata, di come abbiano riso della loro età e del fatto di sposarsi di nuovo a cinquant'anni. Tutto sommato, dice, "il tempismo è stato perfetto". Durante la cena Jennifer Lopez ha cantato per il marito e per gli ospiti mentre il giorno dopo ha organizzato un brunch all'aperto, nella tenuta del marito.

Jennifer Lopez in Ralph Lauren per il pic nic dopo le nozze

La tavola era imbandita di dolci e apparecchiata con un servizio personalizzato: la sposa voleva che il mood della giornata fosse "rustic country-chic". Così come il suo look: un abito Ralph Lauren senza spalline a righe bianche e blu con un maxi spacco laterale, completato da sandali con la zeppa e un cappello di paglia. "Non avremmo potuto essere più felici di così", conclude. E, guardando le nuove foto, non le si può dare torto…